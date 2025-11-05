Studiu alarmant: consumul pe termen lung de melatonină ar putea crește riscul de insuficiență cardiacă

Un studiu prezentat luni de American Heart Association aduce în discuție posibile riscuri serioase pentru cei care utilizează melatonina pe termen lung, un supliment popular folosit pentru a combate insomnia.

Melatonina este adesea promovată ca o soluție naturală și sigură pentru un somn odihnitor, însă noile date sugerează că utilizarea ei îndelungată ar putea avea efecte neașteptate asupra inimii, în special la persoanele cu insomnie cronică.

Ce a descoperit studiul?

Cercetarea a analizat datele medicale pe 5 ani ale peste 130.000 de adulți cu insomnie. Dintre aceștia, aproximativ jumătate foloseau melatonină de cel puțin un an. Cealaltă jumătate nu aveau înregistrări de utilizare a suplimentului.

Rezultatele au arătat că peste 90% dintre utilizatorii de melatonină pe termen lung au prezentat un risc mai mare de insuficiență cardiacă sau internare în spital din cauze cardiace, comparativ cu cei care nu luau suplimentul. Acest lucru a rămas valabil chiar și după ce cercetătorii au luat în calcul alți factori de risc, precum obezitatea, diabetul sau alte boli cronice.

Reacția cercetătorilor

Melatonina este văzută în mod obișnuit ca un supliment foarte sigur… de aceea nu ne-am așteptat să observăm un semnal atât de clar între utilizarea pe termen lung și riscul crescut de insuficiență cardiacă, spitalizări și chiar deces, a declarat coordonatoarea studiului, dr. Nnadi.

Totuși, specialiștii avertizează că studiul nu demonstrează o relație directă de cauzalitate, ci doar o asociere. Este nevoie de mai multe cercetări pentru a confirma aceste concluzii.

Limitările studiului

Utilizarea de melatonină fără prescripție medicală nu este mereu înregistrată, ceea ce poate duce la erori.

Nu au fost analizate severitatea insomniei sau prezența unor tulburări psihice.

Studiul nu a fost încă evaluat de alți experți (peer-reviewed).

De ce este important?

Insuficiența cardiacă afectează aproximativ 6,7 milioane de adulți în SUA, iar riscurile asociate cu suplimente aparent inofensive precum melatonina ridică noi semne de întrebare pentru sănătatea publică.

Până la noi dovezi, experții recomandă prudență în folosirea melatoninei pe termen lung și consultarea unui medic pentru alternative sigure de gestionare a problemelor de somn.

