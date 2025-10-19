Un studiu recent realizat de CareerShift HUB arată că 63% dintre români își doresc să își schimbe locul de muncă, însă doar 18% dintre ei au un plan concret pentru a face acest pas.

Analiza scoate în evidență o realitate îngrijorătoare privind angajații români: problema nu este lipsa motivației, ci lipsa de claritate și de orientare profesională.

„Sunt mai multe rezultate, chiar alarmante. Tot mai mulţi spun că vor să facă o schimbare, dar nu fac pasul. Cel mai alarmant este că 62% dintre români vor să-şi schimbe job-ul, dar nu au un plan pentru asta. Dintre toţi cei care au un plan, sunt doar 18% şi asta ne spune că problema nu este lipsa de motivaţie, ci lipsa de claritate. Adică românii ştiu că vor o schimbare, dar nu ştiu cum să o facă. Şi noi spunem că este o generaţie care visează, dar nu are direcţie”, a declarat Luciana Murăraşu-Jitariu, marketing specialist în cadrul companiei de coaching CareerShift HUB, la ZF Live.

Angajații își regândesc valorile

Pe lângă nevoia de reorientare profesională, studiul arată și o schimbare semnificativă în valorile și prioritățile angajaților români. Tot mai mulți pun accent pe echilibrul emoțional și demnitate, în detrimentul câștigurilor materiale.

„Aşa că noi vedem un gol de sistem, pentru că, de fapt, nu avem în organizaţii instrumentele reale care să-i ajute pe oameni să-şi clarifice cariera, să-şi definească următorii paşi şi să-şi facă un plan. Apoi, ce-am mai descoperit este o revoluţie a valorilor. Studiul arată clar că 42% dintre români spun că nu şi-ar compromite niciodată demnitatea pentru compensaţii financiare, iar 43% pun stabilitatea emoţională şi psihică înaintea compensaţiei financiare”, a mai explicat Murăraşu-Jitariu.

Specialiștii: companiile trebuie să investească în claritate, nu doar în beneficii

Experții în resurse umane atrag atenția că organizațiile nu oferă angajaților instrumentele necesare pentru a-și construi o direcție profesională clară.

Lipsa programelor de dezvoltare personală și profesională duce la stagnare și demotivare, în ciuda dorinței oamenilor de a evolua.

