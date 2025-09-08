Reprezentanții studenților au transmis că vor ieși în stradă, luni, de la ora 11:00, în fața Guvernului, alături de profesori

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță că va protesta, alături de profesori și elevi, împotriva măsurilor de austeritate impuse prin Legea nr. 141/2025, pe care o consideră o lovitură gravă dată întregului sistem de educație.

Reprezentanții studenților au transmis că vor ieși în stradă luni, de la ora 11:00, în fața Guvernului, cerând eliminarea rapidă a prevederilor care „îngrădesc dreptul la un învățământ echitabil și accesibil pentru toți”. Totodată, ANOSR avertizează că, odată cu începutul anului universitar, vor fi declanșate proteste și marșuri de amploare în centrele universitare din toată țara, dacă Executivul nu renunță la aceste politici.

„Astăzi vedem un stat pentru care educația este ultima preocupare. Măsurile adoptate subminează atât drepturile studenților, cât și viitorul școlii românești. Educația nu se poate face așa și nu vom accepta ca anul universitar să înceapă în aceste condiții”, a transmis ANOSR.

Organizația subliniază că protestele sunt exclusiv civice și se delimitează de orice încercare de instrumentalizare politică. Studenții cer, între altele, revenirea la burse pe 12 luni, creșterea fondului de burse prin raportare la salariul minim net, reintroducerea accesului la burse pentru cei înmatriculați pe locuri cu taxă și restabilirea gratuității integrale la transportul feroviar.

Sindicatele din educație anunță, la rândul lor, mitinguri și marșuri în Capitală, cerând demisia ministrului Educației, Daniel David, și abrogarea de urgență a Legii nr. 141/2025.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube