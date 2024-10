Studentă cazată în regie, mușcată de ploșnițe. A ajuns la spital

Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu, a publicat imagini pe contul său de Facebook cu o studentă cazată la un cămin în Regie care a fost mușcată de ploșnițe. Acesta a transmis un mesaj dur la adresa guvernanților:

„Marcel Ciolacu crezi ca studenții devorați de ploșnite si corupție, în prima noapte de cămin, mai sunt mândri ca sunt români?

Împreună cu Ale, studenta în primul an la Biologie, cazată în Regie, căminul C, la etajul 2, am fost la Camera de Garda a spitalului Matei Balș. Era mușcată toată de ploșnițe.

Administrația căminului C, administratoarea i-a spus ca a venit cu insectele d-acasă. Ca să se descurce, că salteaua e nou-nouță, cu toate că se vede clar ca are un an, cel puțin.

Administrația a spus ca e treaba lor că-s nespălate și vin de la țară cu ploșnițele în ranițe.

Ale vine dintr-o casa exemplar de curată, dar asta nu contează.

Tot administrația le spune fetelor ca-s puturoase ca nu se trezesc de la 6.00 dimineață să facă un duș, pentru ca celor 40 de fete de pe etaj le sunt oferite 4 dușuri, din care doar două funcționează. Seara, cine face dus, dacă prinde apa, e câștigător la loterie.

Fetele venite la facultate sunt cazate într-un mediu specific de pușcărie. Calitatea de student în cămine nu naște un sentiment mândrie, ci de ura, umilință și neputința“.

Studenta este îndemnată să vorbească despre situația ei

Studenta este susținut de familie să facă mărturisiri despre viața la cămin: „Eu zic să încercați o săptămână în cămin, printre ploșnițe și fără dușuri si apoi să vă gândiți dacă merită să fiți primul om în stat dacă un simplu lucru, definitoriu pentru civilizație, condiția de cazare a studenților, nu o puteți schimba, domnule șef din Guvernul României .

Familia Alei, pe care o cunosc foarte bine, mi-a spus ca fata ei trebuie să vorbească despre ce se întamplă, despre corupția și incompetența din administrația căminelor. Trebuie sa spună adevărul pentru ca umilința acumulata în copil sa n-o transforme in sluga unui sistem corupt. Părinții ei o încurajează să ia atitudine și probabil acesta e cel mai important mesaj pentru dumneavoastră“, a mai transmis Octavian Berceanu.