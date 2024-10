Candidatul Alianţei Forţelor de Dreapta la alegerile prezidenţiale, Ludovic Orban, spune că în urmă cu două luni ar fi vrut să îi propună preşedintelui PNL, Nicolae Ciucă, o „strategie de război” cu PSD, dar că liderul liberal a refuzat întâlnirea.

Precizările au fost făcute în contextul în care Ludovic Orban şi Nicolae Ciucă au avut o scurtă discuţie, marţi, la sediul PMB, înaintea şedinţei de constituire a noului Consiliu General. Orban a precizat că i-a prezentat lui Nicolae Ciucă propunerea pe care i-ar fi făcut-o în urmă cu două luni, în cadrul unei întâlniri pe care liderul PNL a refuzat-o, deşi au existat patru discuţii telefonice prealabile.

„Acum i-am povestit domnului Ciucă care era strategia. Şi am văzut destulă tristeţe în ochii domnului Ciucă pentru faptul că nu s-a întâlnit cu mine şi cu domnul Tomac la momentul potrivit. Acum toată lumea a început să dea din aripi, să încerce să câştige voturi de la alţi candidaţi din bazinul de centru-dreapta, dar numai cu manevre de tip ieftin, adică prin declaraţii fără substanţă. În ce mă priveşte, sunt foarte limpede şi foarte clar. Am intrat în această competiţie pentru că sunt pregătit să fiu un preşedinte bun pentru România. Cred că fiecare candidat are şansa lui. Îi rog pe români să se dezbare de subiectivismul partinic şi să nu mai voteze candidatul partidului dacă el este prost pregătit, dacă el nu este moral, dacă nu îndeplineşte exigenţele minime pentru exercitarea funcţiei de preşedinte”, a spus el, într-o declaraţie de presă.

PNL i-a lăsat lui Marcel Ciolacu un „avantaj strategic major”

Orban a adăugat că PNL a hotărât să îi lase preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu, un „avantaj strategic major”, şi anume acela de a fi candidat la prezidenţiale din poziţia de premier.

„I-am spus că unui general îi stă bine în război şi că strategia pe care am vrut să i-o propun era o strategie de război cu PSD, nu ceea ce face acum, un fel de tango: doi paşi la stânga, unul la dreapta…declaraţii care nu au nicio valoare, că nu o s-o mai comită niciodată cu PSD. (…) Acum nu mai poate fi pusă în practică (strategia, n.r.), din moment ce conducerea PNL a refuzat categoric să se asocieze demersului nostru de a-l trimite pe Ciolacu în acelaşi loc, pe linia de start, cu ceilalţi candidaţi. Din păcate, conducerea PNL a hotărât să îi lase lui Ciolacu acest avantaj strategic major, şi anume acela de a fi candidat din poziţia de premier, având toate prerogativele de putere pe care le are premierul; inclusiv asupra primarilor altor partide, atunci când distribuie banii, distribuirea banilor se face cu acordul premierului”, a spus Orban.

