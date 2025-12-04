7.9 C
Steve Witkoff, emisarul lui Trump, se va întâlni joi în Florida cu Rustem Umerov, negociatorul Ucrainei

witkoff umerov noi negocieri
Foto Facebook Vitalie Cojocari, 30 noiembrie 2025

Emisarul american al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și Jared Kushner se vor întâlni joi în Florida cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov, după discuțiile pe care le-au avut marți la Moscova cu Vladimir Putin, a informat miercuri un oficial american sub protecția anonimatului, potrivit AFP.

Întâlnirea, care va avea loc în regiunea Miami (statul Florida), are loc în contextul în care președintele american a afirmat miercuri că omologul său de la Kremlin dorește ‘să pună capăt războiului’ din Ucraina.

