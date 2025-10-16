Stellantis anunță o investiție record de 13 miliarde de dolari în industria auto americană

Grupul Stellantis, compania-mamă a mărcilor Chrysler, Jeep și Ram, a anunțat marți un plan major de investiții în valoare de 13 miliarde de dolari, destinat extinderii producției sale din Statele Unite în următorii patru ani. Este cea mai mare investiție unică din istoria constructorului auto, marcând o nouă etapă în strategia de consolidare a prezenței pe piața americană.

Fondurile vor susține lansarea a cinci noi modele, producția unui motor cu patru cilindri de nouă generație și crearea a peste 5.000 de locuri de muncă în uzinele din Illinois, Ohio, Michigan și Indiana, potrivit companiei.

Accelerarea creșterii pe piața americană a fost o prioritate încă din prima zi. Succesul în SUA ne face mai puternici peste tot în lume, a declarat Antonio Filosa, CEO-ul Stellantis.

Reindustrializare americană sub presiunea tarifelor

Investiția vine în contextul politicilor comerciale impuse de administrația Trump, care a majorat tarifele la importurile din Mexic și Canada — piețe de unde Stellantis aducea anterior aproape 40% din vehiculele vândute în SUA. Compania estimează că taxele vamale ar putea genera un impact negativ de 1,7 miliarde de dolari în 2025.

Planuri detaliate de producție și relansare de fabrici

Peste 600 de milioane de dolari vor fi folosiți pentru redeschiderea uzinei Belvidere din Illinois, unde va fi reluată producția modelelor Jeep Cherokee și Jeep Compass, creând aproximativ 3.300 de noi locuri de muncă.

CITEȘTE ȘI – Salariul minim rămâne neschimbat în 2026: Guvernul nu ia în calcul majorarea

Alte 400 de milioane de dolari vor fi investiți în dezvoltarea unui nou pick-up de dimensiuni medii, care va fi produs la complexul Toledo Assembly, alături de modelele Jeep Wrangler și Jeep Gladiator. Lansarea este planificată pentru 2028 și ar putea aduce încă 900 de locuri de muncă.

În statul Michigan, Stellantis va moderniza uzina Warren Truck Assembly, unde vor fi fabricate un SUV electric cu autonomie extinsă și o variantă cu motor termic de mari dimensiuni, tot cu termen de lansare în 2028. Investiția de 100 de milioane de dolari ar urma să creeze alte 900 de posturi.

Capacitate de producție în creștere cu 50%

Stellantis estimează că, în urma acestor proiecte, volumul anual de producție al vehiculelor finalizate în SUA va crește cu 50%, consolidându-și poziția în competiția cu rivalii GM și Ford, care au anunțat la rândul lor investiții masive în producția locală.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.