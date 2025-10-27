Ștefan Baiaram și-a cerut iertare după conflictul cu Rădoi! „Am avut o reacție nepotrivită” » Ce spune despre ceasul primit cadou de la antrenor

Atacantul Universității Craiova a rupt tăcerea după ce a fost scos din lot înaintea meciului cu Noah și a explicat cum s-au împăcat cu Mirel Rădoi.

Ștefan Baiaram a vorbit pentru prima oară despre incidentul care a provocat scandal la Universitatea Craiova, înaintea partidei de Conference League cu Noah. Atacantul de 22 de ani a fost exclus din lot cu câteva momente înainte de fluierul de start, decizia fiind luată de antrenorul Mirel Rădoi, care a explicat ulterior că jucătorul „nu a acceptat decizia de a nu fi titular”.

După câteva zile tensionate, Baiaram a fost reprimit în echipă și a fost titular în remiza cu Metaloglobus, scor 0-0, semn că relația cu stafful tehnic s-a restabilit complet.

În interviul acordat la finalul partidei, fotbalistul și-a recunoscut greșeala și și-a cerut public scuze pentru comportamentul avut:

„Eu mă simt bine, sper să continui pe acest drum. Îmi pare rău că nu am înscris azi. În ultimul timp s-au scris multe lucruri neadevărate despre mine. Înainte de meciul din Conference League am avut o reacție nepotrivită, o să mă maturizez. Mister avea tot dreptul să mă scoată din lot și a luat cea mai bună decizie. Am discutat cu Mister, știu ce își dorește de la mine și o să mă pregătesc mult mai bine decât până acum. Sper să mizeze pe mine. Vreau să îmi cer scuze pe această cale tuturor: cu Mister am vorbit deja, dar vreau și ca fanii și colegii mei să mă ierte.”, a declarat Baiaram la Digi Sport.

Povestea ceasului primit cadou de la Rădoi: „M-am gândit să-l returnez, dar mi-a spus că nici nu se pune problema”

După conflictul de la meciul cu Noah, s-a vorbit intens despre relația dintre cei doi și despre un gest simbolic: ceasul scump oferit de Rădoi lui Baiaram. Tehnicianul i-l dăruise atacantului ca semn de apreciere, iar presa a relatat că jucătorul ar fi vrut să-l returneze în semn de împăcare.

Baiaram a clarificat însă situația:

„S-a scris despre ceasul pe care l-am primit cadou de la Mister. El s-a ținut de cuvânt și mi-a făcut acel cadou pentru că îmi făcuse o promisiune. Discuțiile noastre nu au plecat de la ceas sau de la alte lucruri. M-am gândit că acest gest ar aplana lucrurile, dar Mister mi-a spus că nici nu se pune problema de așa ceva. E vorba doar despre faptul că eu trebuie să mă pregătesc mult mai bine și să am o altă atitudine.”, a precizat fotbalistul Universității.

Craiova, încă un pas greșit în Superligă

Universitatea Craiova a obținut doar un punct în deplasarea cu Metaloglobus, scor 0-0, ratând ocazia de a reveni pe primul loc în clasament. Baiaram a fost titular și a jucat 85 de minute, arătând o atitudine diferită după episodul tensionat.

„Din păcate, nu am obținut cele 3 puncte. Nu e nicio problemă în deplasare, am avut multe ocazii și azi și sperăm ca la următorul meci să câștigăm.”, a adăugat el.

După această remiză, oltenii rămân în afara primei poziții, iar Metaloglobus ajunge la 7 puncte în Superligă, cu o singură victorie și patru egaluri în 14 etape.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!