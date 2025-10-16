De către

Ministerul Finanțelor a atras joi, 500 de milioane de lei de la băncile comerciale, printr-o nouă emisiune de titluri de stat cu scadența în aprilie 2035.

Dobânda obținută la licitație a fost de 7,04%, potrivit datelor oficiale prezentate de Ministerul Finanțelor.

Valoarea nominală a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, însă interesul instituțiilor financiare a fost dublu.

Volumul total al cererii a ajuns la 1 miliard de lei, din care ofertele competitive au însumat 960 de milioane de lei.

Din totalul adjudecat, băncile au oferit 375 de milioane de lei în nume și cont propriu, iar ofertele necompetitive au reprezentat 125 de milioane de lei.

Randament și rată a cuponului

Rata cuponului pentru aceste titluri a fost stabilită la 6,75%, în timp ce randamentul până la maturitate, calculat în funcție de prețul mediu de adjudecare, s-a situat la 7,03%.

Această emisiune face parte din strategia Ministerului Finanțelor de finanțare a deficitului bugetar și de refinanțare a datoriei publice interne pe termen lung.

