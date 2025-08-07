Inițiativa se adresează unui număr de 2.000 de comunități rurale din România

Un amplu proiect guvernamental menit să reducă abandonul școlar și să echilibreze accesul la educație a fost lansat de Ministerul Educației, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății. Inițiativa se adresează unui număr de 2.000 de comunități rurale din România și va aduce, în următorii cinci ani, servicii integrate în școli, de la masă caldă și transport gratuit, la sprijin psihologic, consiliere vocațională și asistență medicală.

Paul Lungeanu, expert în Ministerului Educației, a declarat într-o emisiune televizată că vor fi zeci de mii de profesioniști care vor lucra direct cu elevii și familiile acestora. „Ținta noastră este să ajungem în 70% dintre comunitățile rurale din țară și să sprijinim peste 4.500 de persoane aflate în situații vulnerabile”, a precizat el.

Planul prevede angajarea de specialiști în funcție de nevoile locale, de la psihologi și consilieri școlari, la logopezi, mediatori școlari și lucrători de tineret. Autoritățile locale vor avea responsabilitatea de a continua programul timp de încă cinci ani, după finalizarea finanțării inițiale, pentru a asigura continuitatea.

Un exemplu de bună practică vine deja din județul Argeș, unde o fundație construiește un campus educațional în Vulturești, complet finanțat din surse private. Investiția de 10 milioane de euro este dedicată formării elevilor în meserii moderne și utile, de la mecatronică la arte culinare, oferind în același timp transport, masă gratuită, activități extrașcolare și parteneriate directe cu angajatori.

„Este primul campus dintr-o rețea pe care ne dorim să o extindem în toată țara. Copiii din mediul rural merită o șansă reală. Acest model dovedește că se poate”, a subliniat și Mihaela Petrovan, coordonatoarea proiectului, scrie News.ro.

Decalajul dintre sat și oraș rămâne însă adânc: aproape jumătate dintre copiii din mediul rural sunt în pericol de abandon școlar, iar accesul la resurse de bază este limitat sau inexistent. Lipsa profesorilor calificați, a infrastructurii și a sprijinului personalizat accentuează aceste probleme.

Într-un context în care analfabetismul funcțional rămâne ridicat, iar interesul elevilor pentru școală scade, autoritățile și organizațiile civile vorbesc tot mai des despre urgența intervenției. Noul program guvernamental vine ca o încercare de răspuns la o realitate educațională „tăiată în două” și propune o direcție concretă pentru a repara o nedreptate istorică: cea a copiilor din România rurală, lăsați prea mult timp în afara viitorului.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube