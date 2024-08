Ultimele date ale Ministerului de Finanțe arată o datorie totală a României de 862 de miliarde de lei

Statul se împrumută atunci când legile și amendările lor, cum ar fi majorări de salarii și de pensii, sau investițiile în infrastructură majorează cheltuielile, astfel încât se creează dezechilibre între cât încasează din economie prin taxe, tarife și impozite și cât cheltuiește. Statul se împrumută, ca să acopere „deficitul bugetar”. 862 de miliarde de lei este suma totală cu care e datoare România, conform datelor Ministerului de Finanțe din luna mai, preluate de profit.ro.

Peste 45.000 de lei pe cetățean, indiferent că este în câmpul muncii, copil sau pensionar. Cifrele de la Ministerul Finanțelor spun că România are o datorie de 52,6% din PIB. În cifră absolută, este 862,3 miliarde de lei.

Mai exact, în Legea bugetului de stat pe 2024, veniturile totale sunt de 308,2 miliarde de lei, iar cheltuielile programate sunt de 404,2 miliarde de lei. Din start, e vorba de un deficit care se acoperă din împrumuturi, interne și externe.

În acest moment, bugetul statului pe un an este net inferior datoriilor statului român. Deficitul s-ar putea apropia de 8% din PIB, în acest an. Sursa cheltuielilor bugetului, și a împrumuturilor care le asigură, este explicată de premierul Marcel Ciolacu prin pensii și salarii. ”Trebuie să ne hotărâm, vreți să intrăm în logica în care, dacă vreți, eu opresc orice investiție și avem deficit 3 la sută? Nu am o problemă, cu toate cheltuielile care s-au mărit la salarii și știți bine că cheltuielile la salarii s-au mărit anul trecut la învățământ și la sănătate, după o criză socială și după cea mai mare grevă din sistemul de învățământ. Prefer să mă întrebați zilnic de deficit și să continui investițiile. Eu investițiile din România nu le opresc”, a spus premierul Ciolacu.