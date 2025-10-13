De către

Ministerul Finanțelor a atras luni, 1,13 miliarde de lei, prin două licitații cu titluri de stat de tip benchmark, la dobânzi anuale de 7,27% și 7,31%, potrivit datelor publicate de instituție.

Împrumuturile au fost realizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice, în contextul unei cereri ridicate venite din partea băncilor comerciale.

Prima licitație a vizat redeschiderea unei emisiuni de obligațiuni scadente în octombrie 2033, prin care Ministerul Finanțelor a împrumutat 635 milioane lei, la o dobândă anuală de 7,27%.

La procedură au participat șapte dealeri primari, care au depus oferte totale de 1,55 miliarde lei, din care 1,4 miliarde lei în nume propriu.

Titluri cu maturități în 2033 și 2028

Din suma adjudecată, băncile au cumpărat 510 milioane lei în cont propriu.

A doua licitație a fost dedicată titlurilor cu scadență în octombrie 2028, în valoare de 500 milioane lei, adjudecate la o dobândă de 7,31% pe an.

Și în acest caz au participat șapte dealeri primari, volumul total al cererii ridicându-se la 1,57 miliarde lei, semn al interesului puternic pentru plasamentele în titluri guvernamentale.

Dobânzi ridicate, dar stabilitate pe piața titlurilor de stat

Deși randamentele depășesc pragul de 7% pe an, nivelul este considerat stabil comparativ cu lunile anterioare, menținând România în rândul statelor din regiune cu costuri moderate de finanțare.

