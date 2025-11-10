Spre deosebire de alte instrumente de economisire, veniturile din TEZAUR sunt neimpozabile, iar dobânda este plătită anual, conform prospectului de emisiune

Ministerul Finanțelor dă startul unei noi ediții a programului TEZAUR, prin care românii pot investi în titluri de stat cu dobânzi atractive, de până la 7,60% pe an, fără a plăti impozit pentru câștigurile obținute. Campania de subscriere se desfășoară între 10 noiembrie și 5 decembrie 2025, iar investițiile pot fi făcute în titluri cu maturități de 1, 3 și 5 ani.

Valoarea nominală a unui titlu este de 1 leu, iar emisiunea se realizează în format dematerializat. Cumpărarea titlurilor se poate face prin mai multe canale, Ghișeul.ro, Spațiul Privat Virtual (SPV), unitățile Trezoreriei Statului sau oficiile poștale, în funcție de localitate și de perioada de subscriere.

Spre deosebire de alte instrumente de economisire, veniturile din TEZAUR sunt neimpozabile, iar dobânda este plătită anual, conform prospectului de emisiune. Titlurile pot fi transferate sau răscumpărate anticipat, oferind investitorilor flexibilitate în gestionarea banilor. Programul este deschis tuturor persoanelor fizice cu vârsta peste 18 ani, iar fondurile atrase vor fi folosite pentru acoperirea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Ministerul Finanțelor a introdus anul acesta opțiuni digitale extinse pentru cumpărarea și gestionarea titlurilor de stat. Investitorii pot efectua integral online procesul de subscriere, inclusiv transferul sumelor din contul TEZAUR în contul bancar personal, prin completarea unui formular electronic disponibil pe site-ul instituției.

Acest pas face parte din strategia de digitalizare a serviciilor publice financiare, prin care autoritățile își propun să simplifice accesul populației la investiții sigure și transparente. Într-un context economic volatil, TEZAUR continuă să rămână una dintre cele mai stabile forme de economisire pentru români, oferind randamente peste media pieței și garanția statului ca emitent.

