România intră în 2026 cu cele mai mari nevoi de împrumut din istoria recentă: peste 275 de miliarde de lei.

Autoritățile promit însă că datoria publică va fi gestionată printr-un mix de prefinanțare, reducerea euroobligațiunilor și atragerea fondurilor europene.

Potrivit estimărilor, necesarul brut de finanțare este proiectat să ajungă la 275–285 miliarde de lei.

Șeful Agenției de Datorii, Ștefan Nanu, a declarat pentru Reuters că statul va implementa mai multe instrumente pentru a ține costurile sub control.

Deficitul scade, dar datoria de refinanțat crește abrupt

Deficitul bugetar estimat pentru anul viitor se va reduce la 6%–6,5% din PIB, sub nivelul de 8,4% din acest an și de peste 9% din 2024. În paralel, datoria ce trebuie refinanțată va depăși 150 de miliarde de lei, mult peste nivelul din acest an.

Ștefan Nanu explică faptul că primele luni ale anului au forțat statul să emită titluri pe termen scurt într-un „volum semnificativ”, generând presiune asupra anului 2026.

El subliniază că „suntem conștienți de riscul de refinanțare din 2026 cauzat de condițiile dificile de pe piață din prima parte a acestui an, când a trebuit să emitem titluri cu scadențe pe termen scurt în cantități destul de semnificative”.

Prefinanțare și optimizarea emisiunilor de datorie

Agenția de Datorii a crescut marți ținta de finanțare pentru 2025 la 269 de miliarde de lei, tocmai pentru a acoperi parțial necesarul de la începutul lui 2026.

De asemenea, statul a efectuat schimburi de euroobligațiuni cu scadență în octombrie, reducând rambursările externe din 2026 la 3,5 miliarde de euro, de la 4,25 miliarde de euro.

Nanu afirmă că această strategie va face ca emisiunea brută de anul viitor „să se apropie de cea din acest an”, datorită prefinanțării și operațiunilor de gestionare a pasivelor.

Emisiuni mai mici de euroobligațiuni și apel la finanțări alternative

Guvernul intenționează să reducă emisiunea de euroobligațiuni la 10 miliarde de euro în 2026, față de cele aproximativ 16 miliarde de euro emise în acest an — nivel care a plasat România între cei mai mari emitenți din piețele emergente.

Planul include:

atragerea a 6 miliarde de euro din fondurile europene pentru redresare și reziliență,

utilizarea mecanismului european de finanțare a apărării SAFE,

obținerea a circa 1,5 miliarde de euro de la instituții internaționale precum Banca Mondială și BERD,

realizarea unor plasamente private de aproximativ 3 miliarde de euro, unele „în discuții avansate”.

Bugetul pentru 2026 poate întârzia finanțările din ianuarie

Guvernul de coaliție a început reducerea cheltuielilor și a implementat noi taxe, însă mai multe măsuri sunt încă în așteptarea aprobării parlamentare.

Astfel, există riscul ca bugetul pe 2026 să fie întârziat.

Conform lui Nanu, „mai multe plasamente private planificate pentru ianuarie și prima euroobligațiune din 2026 vor depinde de adoptarea bugetului pentru anul viitor, care ar putea fi amânată până în ianuarie”.

