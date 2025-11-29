Ministerul Finanțelor anunță lansarea programului Fidelis 11, ultima ediție din 2025, disponibilă pentru subscrieri în perioada 5–12 decembrie.

Noile titluri de stat oferă dobânzi competitive, ajungând până la 7,55% pentru emisiunile în lei și până la 6,20% pentru cele în euro.

Potrivit Ministerului Finanțelor, persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot investi prin băncile partenere BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. Toate titlurile vor fi listate la Bursa de Valori București.

Dobânzi atractive și scadențe variate în lei și în euro

Pentru ediția din decembrie, investitorii beneficiază de dobânzi neimpozabile, structurate astfel:

În lei:

6,55% cu scadență la 2 ani

7,55% cu scadență la 2 ani pentru donatorii de sânge

7,10% cu scadență la 4 ani

7,50% cu scadență la 6 ani.

În euro:

3,75% cu scadență la 3 ani

4,75% cu scadență la 5 ani

6,20% cu scadență la 10 ani.

Avantaje speciale pentru donatorii de sânge

Programul include și o tranșă dedicată celor care pot dovedi donarea de sânge începând cu 1 iunie 2025.

Emisiunea în lei, cu scadență la 2 ani, oferă o dobândă de 7,55%. Pragul minim de subscriere este redus la 500 de lei, în limita unui plafon de 100.000 de lei.

Investitorii Fidelis beneficiază de flexibilitate sporită: pot vinde titlurile înainte de maturitate, veniturile sunt neimpozabile, iar portofoliul poate fi gestionat și diversificat cu ușurință.

Clarificări privind suma minimă de investiție

„Reamintim că valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro”, se arată în comunicatul oficial.

