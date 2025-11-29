8 C
Statul lansează o nouă rundă de împrumuturi de la populație. Dobânzi de până la 7,55% în ultima ediție Fidelis din 2025

Economie internăȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
Titluri de stat
Ministerul Finanțelor anunță lansarea programului Fidelis 11, ultima ediție din 2025, disponibilă pentru subscrieri în perioada 5–12 decembrie.

Noile titluri de stat oferă dobânzi competitive, ajungând până la 7,55% pentru emisiunile în lei și până la 6,20% pentru cele în euro.

Potrivit Ministerului Finanțelor, persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot investi prin băncile partenere BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. Toate titlurile vor fi listate la Bursa de Valori București.

Dobânzi atractive și scadențe variate în lei și în euro

Pentru ediția din decembrie, investitorii beneficiază de dobânzi neimpozabile, structurate astfel:

În lei:

  • 6,55% cu scadență la 2 ani
  • 7,55% cu scadență la 2 ani pentru donatorii de sânge
  • 7,10% cu scadență la 4 ani
  • 7,50% cu scadență la 6 ani.

În euro:

  • 3,75% cu scadență la 3 ani
  • 4,75% cu scadență la 5 ani
  • 6,20% cu scadență la 10 ani.

Avantaje speciale pentru donatorii de sânge

Programul include și o tranșă dedicată celor care pot dovedi donarea de sânge începând cu 1 iunie 2025.

Emisiunea în lei, cu scadență la 2 ani, oferă o dobândă de 7,55%. Pragul minim de subscriere este redus la 500 de lei, în limita unui plafon de 100.000 de lei.

Investitorii Fidelis beneficiază de flexibilitate sporită: pot vinde titlurile înainte de maturitate, veniturile sunt neimpozabile, iar portofoliul poate fi gestionat și diversificat cu ușurință.

Clarificări privind suma minimă de investiție

„Reamintim că valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro”, se arată în comunicatul oficial.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
