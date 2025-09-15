Statele Unite încurajează implicarea pozitivă a Qatarului, după atacul Israelului asupra Hamas

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat luni Israelului că Statele Unite susțin „rolul constructiv” al Qatarului în medierea conflictului din Gaza, după un atac israelian asupra statului din Golf împotriva Hamas, scrie AFP.

Președintele Donald Trump și Rubio au afirmat amândoi că se opun atacului din săptămâna trecută asupra Qatarului, care găzduiește cea mai mare bază aeriană americană din Orientul Mijlociu.

Întrebat ce i-a transmis prim-ministrului Benjamin Netanyahu, Rubio a spus: Suntem concentrați pe ce se întâmplă acum, pe ce urmează, și ce rol poate juca Qatarul posibil în atingerea unui rezultat pentru a pune capăt războiului din Gaza. Vom continua să încurajăm Qatarul să joace un rol constructiv în această privință, a spus Rubio într-o conferință de presă comună cu Netanyahu.

Netanyahu a apărat atacul israelian împotriva Hamas, grupul care a comis atacul din 7 octombrie 2023 asupra Israelului.

Ne asumăm întreaga responsabilitate pentru acesta, pentru că credem că teroriștilor nu li se poate acorda adăpost și că cei care au planificat cea mai gravă masacrare a poporului evreu de la Holocaust nu pot avea imunitate, a spus Netanyahu.

El a comparat atacul cu modul în care armata americană a acționat „foarte curajos” după 11 septembrie 2001, în războiul său împotriva Al-Qaida în Afganistan și cu raidul din 2011 în Pakistan care l-a ucis pe mastermind-ul atacurilor, Osama bin Laden.

Țările care condamnă astăzi Israelul nu au venit să spună: ‘Ce lucru teribil s-a întâmplat, suveranitatea Pakistanului a fost încălcată, suveranitatea Afganistanului a fost încălcată’. Nu poți vorbi despre suveranitate când, în mod efectiv, oferi o bază teroriștilor, a afirmat Netanyahu.

Înainte de atacul din 7 octombrie, Israelul și Statele Unite au încurajat discret rolul Qatarului, inclusiv transferul a milioane de dolari către Hamas, în speranța menținerii stabilității în Gaza.

Israelul și Statele Unite au considerat, de asemenea, că Qatarul, datorită relației sale apropiate cu Washingtonul, este cel mai potrivit loc pentru a supraveghea Hamas și a împiedica gruparea militantă să se bazeze în Iran, stat clerical care sprijină deschis grupul.

