Statele UE au aprobat luni o primă tranșă de ajutor militar pentru Ucraina în valoare de aproape 1,4 miliarde de euro, bani proveniţi din profitul generat (dobânzi) de activele rusești înghețate în băncile europene.

Banii vor trimişi în Ucraina prin Fondul de Asistență pentru Ucraina (UAF), creat la începutul acestui an şi vor fi folosiți pentru achiziții directe de muniție și sisteme de apărare aeriană. Deşi Ungaria s-a opus, Consiliul a găsit o soluţie legală prin care Budapesta să nu poată opri aceste plăți, în baza unei tehnicalităţi, transmite politico.eu.

Statele UE au aprobat luni o primă tranșă de ajutor militar pentru Ucraina de până la 1,4 miliarde de euro, provenită din veniturile generate de activele rusești înghețate (circa 200 de miliarde de euro rezerve financiare ale Rusiei, blocate în băncile europene după începerea războiului din Ucraina), au relatat pentru POLITICO patru diplomați europeni.

Deşi Ungaria s-a opus, Consiliul a stabilit că Budapesta nu poate opri aceste plăți, deoarece s-a abținut de la votul dat la începutul acestui an pentru crearea Fondului de Asistență pentru Ucraina (UAF). La baza acestei lacune juridice se află faptul că fondurile nu provin de la contribuabilii UE, au spus oficialii europeni. Banii nu vor fi folosiți pentru rambursări, așa cum este în mod normal în cazul Fondului de Asistență pentru Ucraina, ci pentru achiziții directe de muniție și sisteme de apărare aeriană. Un sfert din sumă va fi folosit pentru achiziții de la industriile ucrainene.

Membrii UE au avut termen până luni, 24 iunie, la ora 11 dimineața, pentru a-și exprima opinia, iar niciuna nu a votat negativ, potrivit unui mesaj intern consultat de POLITICO. Decizia nu a necesitat unanimitate, ceea ce înseamnă că Ungaria nu a putut să o blocheze. În ciuda acordului de astăzi, Ungaria continuă să blocheze 7 decizii privitoare la plăţi de 6,6 miliarde de euro în cadrul UAF ca rambursare parțială pentru armele achiziționate pentru Ucraina.

Potrivit unui diplomat, Ungaria este “furioasă” de ceea ce s-a întâmplat astăzi. Nu este clar care este suma exactă trimisă Ucrainei din veniturile generate de activele ruseşti înghețate, însă ea s-ar situa între 1,2 miliarde și 1,4 miliarde de euro. Anunțul oficial este așteptat luni la o reuniune a miniștrilor de externe ai UE la Luxemburg.

Potrivit Financial Times, această aprobare ar deschide calea şi pentru G7 de a strânge 50 de miliarde de dolari pentru Ucraina până la finalul anului. Soluția legală pentru folosirea veniturilor din dobânzi, pentru cele circa 200 de miliarde de euro, este probabil suficientă pentru a garanta plata împrumutului, potrivit oficialilor citaţi de FT. Totuşi, potrivit The New York Times, profitul de pe urma activelor ruseşti îngheţate s-ar ridica doar la 3-4 miliarde de dolari pe an.

Jens Stoltenberg va încerca să-l convingă pe Viktor Orban să susțină eforturile NATO pentru Ucraina

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, merge miercuri la Budapesta pentru a încerca să găsească un teren de înţelegere cu premierul ungar, Viktor Orban, care se opune eforturilor Alianţei Nord-Atlantice de a consolida ajutorul acordat Ucrainei, relatează AFP, preluat de agerpres.ro.

În vederea summitului prevăzut la Washington în iulie, responsabilul pregăteşte un plan pentru ca NATO să joace un rol mai important în coordonarea livrărilor de arme către Kiev şi pregătirea trupelor ucrainene.

Dar Ungaria refuză, acuzând NATO că îi antrenează pe membrii alianţei “într-o conflagraţie globală”.

