Start-Up Nation: Guvernul extinde perioada de înscriere pentru antreprenori

Start-Up Nation: Guvernul extinde perioada de înscriere pentru antreprenori

Dana Macsim
de Dana Macsim

Noul calendar permite depunerea proiectelor pe o durată de 45 de zile lucrătoare, cu începere la ora 10:00 a primei zile și închiderea la ora 20:00 a ultimei zile prevăzute în program

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a decis să prelungească perioada de înscriere în programul „Start-Up Nation – România” ediția 2024, destinat susținerii întreprinderilor mici și mijlocii. Noul calendar permite depunerea proiectelor pe o durată de 45 de zile lucrătoare, cu începere la ora 10:00 a primei zile și închiderea la ora 20:00 a ultimei zile prevăzute în program. Autoritățile menționează că, dacă va fi necesar, termenul poate fi extins cu până la șapte zile lucrătoare după finalizarea ultimului program de formare.

Decizia este oficializată prin Ordinul ministrului nr. 2338 din 21 noiembrie 2025, publicat în Monitorul Oficial nr. 1091/26.11.2025. Ministerul subliniază că prelungirea perioadei de înscriere este determinată de faptul că procesul de formare antreprenorială, susținut prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, este încă în derulare.

Măsura urmărește să ofere acces egal tuturor participanților la cursurile de formare, dar și timpul necesar pentru înființarea firmelor eligibile, înainte de depunerea cererilor de finanțare. Conform noilor prevederi, sesiunea rămâne deschisă pe întreaga durată anunțată pentru Modulele 1 și 3, cu aceeași posibilitate de prelungire cu maximum șapte zile după finalizarea ultimelor cursuri.

Dana Macsim
Dana Macsimhttps://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.
