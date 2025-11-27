Noul calendar permite depunerea proiectelor pe o durată de 45 de zile lucrătoare, cu începere la ora 10:00 a primei zile și închiderea la ora 20:00 a ultimei zile prevăzute în program

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a decis să prelungească perioada de înscriere în programul „Start-Up Nation – România” ediția 2024, destinat susținerii întreprinderilor mici și mijlocii. Noul calendar permite depunerea proiectelor pe o durată de 45 de zile lucrătoare, cu începere la ora 10:00 a primei zile și închiderea la ora 20:00 a ultimei zile prevăzute în program. Autoritățile menționează că, dacă va fi necesar, termenul poate fi extins cu până la șapte zile lucrătoare după finalizarea ultimului program de formare.

Decizia este oficializată prin Ordinul ministrului nr. 2338 din 21 noiembrie 2025, publicat în Monitorul Oficial nr. 1091/26.11.2025. Ministerul subliniază că prelungirea perioadei de înscriere este determinată de faptul că procesul de formare antreprenorială, susținut prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, este încă în derulare.

Măsura urmărește să ofere acces egal tuturor participanților la cursurile de formare, dar și timpul necesar pentru înființarea firmelor eligibile, înainte de depunerea cererilor de finanțare. Conform noilor prevederi, sesiunea rămâne deschisă pe întreaga durată anunțată pentru Modulele 1 și 3, cu aceeași posibilitate de prelungire cu maximum șapte zile după finalizarea ultimelor cursuri.

