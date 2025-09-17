Start ratat pentru PSV în Champions League! Peter Bosz, după 1-3 cu Union St. Gilloise: „Nu a fost ziua noastră”

Dennis Man a bifat debutul în UCL, intrând pe teren în minutul 80.

PSV Eindhoven a început cu stângul campania din grupele Champions League, pierzând pe teren propriu, 1-3, cu Union St. Gilloise. Pentru internaționalul român Dennis Man, partida a avut o semnificație aparte: a reprezentat debutul său în cea mai importantă competiție intercluburi.

Man a fost introdus pe teren în minutul 80, în locul lui Boadu, însă nu a reușit să se remarce pe plan ofensiv. Cea mai importantă contribuție a sa a venit în defensivă, când a recuperat o minge prin tackling în propria jumătate, oprind un contraatac al belgienilor.

Peter Bosz: „Trebuie să învățăm din asta”

La final, antrenorul Peter Bosz a analizat prestația echipei: „Pot spune că e dezamăgitor. Nu am fost destul de buni. Nu a fost ziua noastră. Jucăm în Champions League, la cel mai înalt nivel care există, deci trebuie să fii top la toate capitolele. În dueluri nu am fost destul de puternici. În special, asta ne-a mers prost.”

Tehnicianul a adăugat că efortul jucătorilor nu poate fi pus sub semnul întrebării: „Dacă jucătorii nu dau totul, atunci mă pot enerva. Dar nu e cazul acum, jucătorii au muncit din greu. Trebuie să învățăm din asta și să ne asigurăm că nivelul nostru va crește. E al treilea an al meu cu PSV în Champions League și pentru a treia oară am pierdut primul meci. În precedenții ani am rezolvat-o până la urmă.”

Întrebat despre declarația lui Joey Veerman, care spusese imediat după meci că „am jucat de parcă ne-ar fi fost frică să cerem mingea”, Bosz a oferit o replică echilibrată: „Nu am nimic cu Joey, dar jucătorii spun multe imediat după un meci. Nu cred că există vreun fotbalist care să se teamă de minge. Nu cred că a vrut să spună asta. Doar că nu a înțeles de ce nu am putut juca fotbal.”

Înfrângerea cu Union St. Gilloise complică situația lui PSV încă de la începutul grupei unice, însă echipa lui Peter Bosz mai are timp să recupereze, așa cum s-a întâmplat și în sezoanele precedente.

