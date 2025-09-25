Start perfect pentru românce la Beijing! Gabriela Ruse și-a luat revanșa cu un succes spectaculos

China Open a început cu victorii clare pentru Gabriela Ruse și Sorana Cîrstea.

Gabriela Ruse a obținut o victorie importantă în primul tur al turneului WTA 1000 de la Beijing, trecând cu 6-2, 6-2 de slovaca Rebecca Sramkova. Românca și-a luat astfel revanșa pentru înfrângerea suferită anul trecut la Maribor și a bifat una dintre cele mai solide prestații ale sezonului.

Partida a început echilibrat, dar de la 1-2 în primul set, bucureșteanca a ridicat nivelul și nu i-a mai lăsat nicio șansă adversarei. A reușit două breakuri consecutive și a câștigat setul inaugural în 36 de minute, cu 6-2, fără să îi ofere slovacei vreo oportunitate de break.

În manșa secundă, Ruse a demonstrat o forță mentală remarcabilă. La 2-1, a salvat trei mingi de break consecutive și a întors gameul în favoarea ei. Apoi, la 3-2, a repetat scenariul, apărând două șanse de break și desprinzându-se decisiv. Două breakuri consecutive au consfințit victoria clară, obținută după 72 de minute de joc.

Ce urmează pentru românce la Beijing

Pentru Gabriela Ruse, misiunea devine mult mai dificilă în turul al doilea, unde o va întâlni pe favorita 16, americanca Emma Navarro. Jucătoarea din SUA, fostă ocupantă a locului 10 WTA, are în palmares o victorie categorică împotriva româncei, scor 6-0, 6-2, obținută anul trecut la Paris.

Sorana Cîrstea s-a calificat și ea deja în turul secund, după ce a învins-o pe Caroline Dolehide cu 6-2, 6-3. Urmează un duel complicat cu cehoaica Karolina Muchova, fostă finalistă la Roland Garros și jucătoare cu care Cîrstea are un bilanț negativ, 1-5.

Pe tabloul principal se află și Jaqueline Cristian, cel mai bine clasată româncă (locul 42 WTA). Ea debutează împotriva ibericei Jessica Bouzas Maneiro și are nevoie de un parcurs bun pentru a nu pierde punctele obținute anul trecut la Beijing, când ajunsese în turul al treilea.

