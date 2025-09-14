Start perfect pentru Ianis Hagi! Românul a contribuit la golul victoriei chiar la debutul pentru Alanyaspor

Ianis Hagi a avut impact imediat în primul său meci din Super Liga Turciei.

Ianis Hagi (26 de ani) a debutat cu dreptul pentru Alanyaspor, reușind să aibă un rol important în victoria obținută în deplasare, 2-1 contra celor de la Konyaspor.

Transferat pe finalul perioadei de mercato, internaționalul român a fost rezervă la startul partidei, dar a intrat pe teren în minutul 66, în locul lui Kaya. Doar 13 minute mai târziu, Ianis a participat la faza care a adus golul decisiv.

La 20 de metri de poartă, Hagi a recuperat mingea, care a ajuns la Ogund. Acesta a încercat să îi paseze înapoi românului, însă balonul a ajuns norocos la Maestro, care a înscris imparabil pentru 2-1.

Hagi, activ până la final. Ștefănescu a ratat o șansă mare pentru Konyaspor

Finalul a fost intens, cu ambii români în prim-plan. În minutul 83, Marius Ștefănescu a intrat pe teren pentru gazde și a ratat o ocazie uriașă din șase metri.

Ianis Hagi a continuat să caute golul: în prelungiri a executat modest o lovitură liberă, apoi a mai recuperat o dată mingea la marginea careului, dar a fost faultat imediat. A cerut eliminarea adversarului Andzouana, însă arbitrul a acordat doar cartonaș galben.

În plus, un alt român din lotul lui Alanyaspor, Umit Akdag, integralist în acest meci, și-a trecut deja a patra apariție consecutivă în campionat.

Alanyaspor începe bine noul sezon, iar Ianis Hagi are motive de încredere după un debut cu impact instant.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!