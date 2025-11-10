De către

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Praid a decis prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile, începând din 10 noiembrie, ca urmare a inundațiilor provocate de pârâul Corund în zona Salinei Praid.

Potrivit unui comunicat al Instituției Prefectului Harghita, măsura este valabilă în intervalul 10 noiembrie – 9 decembrie 2025, inclusiv, pentru a permite continuarea lucrărilor necesare de consolidare și siguranță în zona Salinei Praid.

Autoritățile anunță că rămân active măsurile care vizează „mobilizarea tuturor mijloacelor, forțelor și factorilor decizionali necesari pentru executarea lucrărilor necesare pentru menținerea în siguranță a perimetrului minier”, precum și informarea constantă a populației și a localităților din apropiere privind evoluția situației.

Accesul publicului în zona afectată, inclusiv în Canionul de Sare, rămâne interzis, iar în cazul în care situația o impune, autoritățile vor asigura asistență pentru persoanele și gospodăriile situate în aval.

Monitorizare permanentă a fenomenului

Conform informării oficiale, „Administraţia Bazinală de Apă Mureş, SALROM – Salina Praid, CLSU Praid şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Oltul al judeţului Harghita monitorizează permanent evoluţia fenomenului în perimetrul minier din comună, parametrii apei din pârâul Corund şi cursurile de apă din aval”.

Starea de alertă a fost instituită pentru prima dată pe 8 mai 2025, după ce ploi abundente au provocat infiltrații în subteran.

Praid, șase luni sub stare de alertă

Câteva săptămâni mai târziu, la sfârșitul lunii mai, apele pârâului Corund au inundat salina, iar autoritățile locale au fost nevoite să prelungească lunar starea de alertă pentru a gestiona efectele dezastrului.

Astfel, comuna Praid se află de peste șase luni într-o situație de urgență.

