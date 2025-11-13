Starbucks, lovită de grevă în plin Red Cup Day: peste 1.000 de angajați blochează 65 de cafenele în SUA

Peste 1.000 de angajați Starbucks, organizați în sindicat, au declanșat joi o grevă la 65 de magazine din Statele Unite, într-o mișcare menită să atragă atenția asupra blocajului în negocierile privind contractele de muncă cu gigantul cafelei. Greva a fost programată să lovească în plin Red Cup Day, una dintre cele mai aglomerate zile ale anului pentru Starbucks, când compania oferă clienților care cumpără băuturi de sărbători pahare reutilizabile gratuite.

Magazine din 45 de orașe afectate

Potrivit sindicatului Starbucks Workers United, acțiunea sindicală afectează magazine din 45 de orașe americane, printre care New York, Philadelphia, Minneapolis, San Diego, St. Louis, Dallas, Columbus și Seattle, orașul de origine al companiei. Nu a fost stabilită o dată de încheiere a grevei, iar sindicatul avertizează că mai multe locații ar putea să se alăture dacă Starbucks nu va ajunge la un acord de contract.

CITEȘTE ȘI – Datoria externă a României a urcat la 221,8 miliarde de euro în primele nouă luni din 2025

Starbucks a subliniat însă că majoritatea magazinelor din SUA vor fi deschise și funcționale joi. Compania deține 10.000 de magazine proprii și aproximativ 7.000 de locații licențiate, inclusiv în supermarketuri și aeroporturi. În prezent, aproximativ 550 de magazine deținute de Starbucks sunt sindicalizate, iar alte locații au votat pentru sindicalizare, în ciuda închiderii a 59 de magazine sindicalizate în septembrie, ca parte a unei reorganizări mai ample.

Nemulțumirile angajaților

Motivul principal al grevei este lipsa progresului în negocierea contractelor colective. Angajații cer salarii mai mari, ore de muncă mai bune și personal suplimentar pentru a reduce timpii de așteptare a clienților. Mulți angajați nu primesc cele 20 de ore necesare pentru a beneficia de pachetele de beneficii ale companiei, iar sindicatul semnalează și sute de plângeri pentru practici de muncă neloiale, inclusiv concedieri ca represalii pentru sindicalizare.

Un alt punct de dispută îl reprezintă politica recentă a companiei de a limita accesul la toalete doar pentru clienți, schimbare pe care angajații au fost obligați să o aplice.

Starbucks răspunde: salarii și beneficii competitive

Starbucks susține că oferă unul dintre cele mai bune pachete de beneficii și salarii din retail, cu o valoare medie de 30 USD pe oră. Beneficiile includ până la 18 săptămâni de concediu parental plătit și acoperirea integrală a taxelor pentru un program de patru ani la colegiu. Într-o scrisoare adresată angajaților, Sara Kelly, Chief Partner Officer, a declarat că sindicatul a părăsit masa negocierilor primăvara trecută și că Starbucks rămâne deschisă pentru discuții, fiind gata să ajungă rapid la un acord rezonabil.

Deși numărul magazinelor sindicalizate este mic comparativ cu cele neafiliate, greva are un impact vizibil asupra publicului și asupra imaginii companiei. Experții în muncă, precum Todd Vachon de la Rutgers School of Management and Labor Relations, subliniază că, spre deosebire de producție, industria de retail depinde direct de relația dintre angajați și clienți, ceea ce face ca greva și vizibilitatea ei să fie instrumente puternice pentru a transmite mesajul angajaților.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.