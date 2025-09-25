Starbucks anunță închiderea a sute de cafenele și a unui nou val de concedieri

Starbucks ia măsuri drastice pentru a-și redresa afacerile în dificultate, anunțând închiderea a sute de locații și un nou val de concedieri la sediul central, în cadrul planului CEO-ului Brian Niccol de revitalizare a lanțului de cafenele.

Starbucks închide sute de cafenele

Niccol a declarat joi că Starbucks va închide aproximativ 1% din locațiile sale, adică câteva sute de cafenele până la sfârșitul lunii septembrie. În prezent, compania are peste 18.300 de unități în America de Nord, după ce în iunie deținea 18.734 de locații.

Decizia face parte dintr-un plan de restructurare estimat la 1 miliard de dolari, care include și remodelarea a peste 1.000 de cafenele pentru a oferi un ambient mai primitor, cu scaune mai confortabile, mai multe prize și culori mai calde.

În paralel, Starbucks a anunțat aproximativ 900 de concedieri suplimentare la nivel corporativ, după ce în februarie compania mai implementase un val de aproximativ 1.000 de disponibilizări. Angajații afectați vor primi pachete de compensații și sprijin considerabile, iar mai multe posturi vacante vor fi închise.

Brian Niccol, care a preluat conducerea Starbucks acum un an, a încercat să readucă brandul pe creștere prin reducerea meniului cu 30%, introducerea de noi produse trendy precum toppinguri proteice și apă de cocos, precum și îmbunătățirea ofertei de produse de patiserie. De asemenea, compania a readus stațiile de auto-servire pentru lapte și zahăr și a adus mici modificări estetice, precum desenele pe pahare, pentru o experiență mai personalizată a clienților.

