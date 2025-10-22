Stagiul militar voluntar devine lege: tinerii între 18 și 35 de ani vor putea face armata, pe bază de înscriere și vor fi plătiți

Inițiativa legislativă mai are nevoie de aprobarea Senatului, înainte de a fi trimisă spre promulgare președintelui Nicușor Dan

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege care introduce stagiul militar voluntar, deschis atât bărbaților, cât și femeilor cu vârste între 18 și 35 de ani. Măsura, prezentată de Ministerul Apărării drept o formă de instruire și consolidare a rezervei operative, a trecut cu o largă majoritate: 263 de voturi „pentru”, 11 „împotrivă” și 13 abțineri.

Inițiativa legislativă mai are nevoie de aprobarea Senatului, înainte de a fi trimisă spre promulgare președintelui Nicușor Dan. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a salutat votul Camerei, afirmând că România „are nevoie de o generație pregătită să se apere, nu să fugă de responsabilitate”. Opoziția, însă, acuză ipocrizie și lipsă de coerență, susținând că statul vorbește despre armată, dar a lăsat în ruină industria națională de apărare.

În timpul discuțiilor, deputatul AUR, Dan Tanasă, a criticat dur proiectul, deși a votat în favoarea lui. El a acuzat partidele aflate la guvernare că „au distrus complet industria militară” și că încearcă acum să „cumpere patriotismul tinerilor”.

„Timp de 35 de ani ați batjocorit ideea de apărare și dragostea de țară. Ați închis fabricile de armament și ați transformat armata într-un decor. Pentru cine să vină românii la oaste? Pentru Nicușor Dan? Pentru Moșteanu?”, a întrebat retoric Tanasă.

În replică, ministrul Apărării a spus că scopul stagiului voluntar este acela de a forma cetățeni capabili să-și protejeze familiile și comunitățile, nu de a susține politicieni. „Oamenii se înscriu pentru siguranța lor și a copiilor lor, nu pentru un nume din fruntea unui partid”, a spus Moșteanu, adăugând că doar „cei de pe agenda de telefon a lui Putin” pot privi pregătirea militară ca pe o amenințare.

Conform proiectului, tinerii care doresc să urmeze pregătirea militară vor putea aplica la Ministerul Apărării, pe baza unui angajament semnat pe propria răspundere. Programul va dura până la patru luni și va fi accesibil celor care nu au mai efectuat serviciul militar.

Pe perioada instruirii, participanții vor beneficia de cazare, hrană, echipament, asistență medicală și o indemnizație lunară similară celei primite de militarii în termen, aproximativ 3.000 de lei. La finalul celor patru luni, fiecare participant va primi o primă echivalentă cu trei salarii medii brute, adică în jur de 27.000 de lei.

Cei care finalizează stagiul vor fi automat înscriși în rezerva operațională a Armatei Române, urmând să poată fi mobilizați, în caz de necesitate. Numărul de locuri disponibile va fi stabilit anual, prin Ordin al ministrului Apărării, în funcție de bugetul disponibil.

Ministerul Apărării vede această lege ca pe o formă de „reconectare între civili și armată”, menită să înlocuiască vechiul serviciu militar obligatoriu, suspendat în 2007. Criticii, în schimb, consideră că România nu are încă infrastructura și motivația socială necesară pentru a transforma voluntariatul militar, într-o opțiune reală pentru tineri.

„Avem nevoie de o cultură a responsabilității, nu doar de solda de 3.000 de lei”, a comentat un deputat al opoziției, la finalul dezbaterilor.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube