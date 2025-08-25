Construcția noului Canindé ar urma să înceapă în ianuarie 2026 și va dura peste trei ani.

Deși traversează o perioadă modestă pe plan sportiv, Portuguesa São Paulo, club istoric din fotbalul brazilian, se pregătește de un pas uriaș în infrastructură. Formația de liga a 4-a a anunțat proiectul unui stadion ultramodern, cu un design unic în lume și o capacitate de aproape 50.000 de locuri.

Noul Canindé va avea 46.500 de locuri, dintre care 4.685 în sectorul VIP. Pentru evenimente speciale – concerte sau manifestări sociale – arena va putea fi extinsă până la 84.500 de locuri, devenind una dintre cele mai mari din Brazilia.

Design spectaculos și facilități futuriste

Planurile prezentate de firma JLM Architecture au atras atenția atât fanilor, cât și specialiștilor în arhitectură. Proiectul prevede o „scenă” în spatele uneia dintre porți, un element inedit în lumea stadioanelor.

Noua arenă va fi construită în parteneriat cu compania de investiții imobiliare și entertainment REVEE și va include facilități de ultimă generație:

un mall integrat,

spații de relaxare pentru suporteri,

un hotel,

o parcare cu 4.600 de locuri.

Construcția ar urma să înceapă în ianuarie 2026 și să dureze 40 de luni, ceea ce înseamnă că noul Canindé ar putea fi inaugurat în jurul anului 2029.

Pentru Portuguesa, care în prezent evoluează în liga a 4-a braziliană, proiectul reprezintă o șansă de revenire în prim-planul fotbalului, oferind în același timp un punct de atracție urban și cultural pentru São Paulo.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!