În urma unui val de fake news legat de explozia de zilele trecute dintr-un bloc din cartierul bucureștean Rahova, Serviciul Român de Informații (SRI) atenționează cetățenii să verifice informațiile online.

După explozia tragică produsă în blocul de opt etaje din cartierul Rahova, Serviciul Român de Informații atrage atenția asupra răspândirii unor campanii coordonate de dezinformare și teorii ale conspirației.

Reprezentanții SRI au transmis: „Din primele date pe care le avem, există elemente conform cărora ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată”. Unele informații false care circulă online vizează chiar instituții ale statului român și angajații acestora.

Riscul distribuirii informațiilor neverificate

SRI avertizează asupra pericolului redistribuirii mesajelor provenite din surse anonime sau necredibile și recomandă cetățenilor să se informeze doar din surse oficiale, verificând faptele înainte de a le distribui online.

„În acest context, raportat la realitățile sociale actuale, devine și mai evidentă necesitatea actualizării cadrului normativ, inclusiv cel penal, în materia dezinformării, astfel încât acesta să permită combaterea eficientă a propagării unor campanii menite să slăbească încrederea populației în instituțiile statului și să încurajeze fenomene care, în esență, amenință siguranța cetățenilor prin diseminarea unor mesaje false, radicale sau extremiste”, se arată în comunicatul SRI.

