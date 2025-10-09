Părinții care au în întreținere copii cu handicap vor putea lucra opt zile pe lună de acasă sau în regim de telemuncă.

Președintele Nicușor Dan a promulgat joi actul normativ care modifică și completează Codul muncii, oferind un sprijin suplimentar familiilor cu nevoi speciale.

Conform legii, salariații care au în întreținere copii cu vârsta de până la 18 ani, încadrați în grad de handicap, beneficiază de „8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă”, în condițiile prevăzute de Legea nr. 81/2018. Excepție fac situațiile în care natura activității nu permite desfășurarea muncii în acest mod.

Decretul promulgat completează articolul 118¹ din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, introducând o măsură considerată necesară pentru a sprijini părinții care se confruntă cu provocări suplimentare în îngrijirea copiilor cu dizabilități.

Facilități suplimentare pentru părinții cu mai mulți copii cu handicap

Legea prevede și o extindere a beneficiilor pentru salariații care au doi sau mai mulți copii încadrați în grad de handicap. Aceștia vor primi, „suplimentar faţă de numărul de zile prevăzut la alin. (4), pentru fiecare copil câte două zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă”.

De aceleași prevederi se bucură și părinții care au în întreținere copii gemeni, tripleți sau multipleți, cu vârsta de până la 18 ani.

Documentele necesare

Pentru acordarea acestor zile, părinții trebuie să depună o cerere însoțită de certificatul de încadrare într-un grad de handicap al copilului, eliberat conform legislației în vigoare.

