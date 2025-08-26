Spotify lansează funcția de mesagerie directă: utilizatorii pot împărtăși muzică, podcast-uri și audiobook-uri fără a părăsi aplicația

Spotify a anunțat lansarea unei noi funcții de mesagerie directă care le permite utilizatorilor să trimită recomandări de muzică, podcast-uri sau audiobook-uri prietenilor lor fără a ieși din aplicație. Funcția, denumită „Messages”, este disponibilă săptămâna aceasta în „piețe selectate” și poate fi folosită pe dispozitivele mobile de către utilizatorii Free și Premium cu vârsta de 16 ani și peste.

Mesaje directe pe Spotify

Mesageria poate fi accesată prin atingerea pictogramei de share din vizualizarea Now Playing și alegerea unui prieten căruia să trimită conținutul dorit. Utilizatorii pot trimite mesaje persoanelor cu care împart un plan Spotify sau altor utilizatori cu care au interacționat anterior, de exemplu prin Jams, Blends sau Playlist-uri colaborative, notează The Verge.

Scopul noii funcții este de a centraliza recomandările audio, care anterior se făceau prin mesaje text sau pe rețelele sociale, într-un singur loc, astfel încât conținutul partajat să fie mai ușor de urmărit. Toate mesajele vor fi stocate în inbox-ul „Messages”, accesibil din colțul din stânga sus al aplicației, sub poza de profil, pentru a putea fi regăsite mai rapid.

Mesajele sunt 1:1, permit conversații text și reacții cu emoji și sunt protejate prin criptare standard în industrie, pentru a preveni eventualele scurgeri de date. Utilizatorii pot accepta sau refuza cererile de mesaje, pot bloca alți utilizatori sau se pot dezabona complet de la Messages. De asemenea, pot raporta conținutul sau conturile suspecte direct din aplicație. Spotify va scana proactiv mesajele pentru „conținut ilegal sau dăunător” și va analiza conversațiile raportate de utilizatori.

