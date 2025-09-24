Spitalul din Bali respinge acuzațiile de furt de organe după ce trupul unei persoane a fost repatriat fără inimă

Spitalul Prof. Ngoerah din Bali a respins miercuri acuzațiile de furt de organe, după ce trupul unui tânăr australian decedat pe insula de vacanță din Indonezia a fost repatriat fără inimă, scrie AFP.

Spitalul din Bali respinge acuzațiile

Byron Haddow, un bărbat de 23 de ani din Queensland, a fost găsit mort în piscina unei vile din Bali la începutul acestui an, în timpul vacanței. Trupul său a fost trimis înapoi în Australia patru săptămâni mai târziu, iar o a doua autopsie a constatat că inima lipsa, determinând autoritățile australiene să ceară explicații omologilor indonezieni.

I Made Darmajaya, directorul departamentului de nursing și suport medical al spitalului, a explicat că instituția a efectuat o autopsie medico-legală la cererea poliției locale și a negat orice implicare în presupusul furt de organe. „Subliniez, în numele Spitalului Prof. Ngoerah, că zvonurile despre furtul de organe sunt false. Nu există niciun interes al spitalului de a reține inima. De fapt, interesul nostru a fost în contextul examinării conform legii”, a declarat Made pentru presă.

Directorul a precizat că inima lui Haddow a fost repatriată în Australia mai târziu decât restul trupului deoarece procesarea acesteia a necesitat timp pentru a respecta cerințele unei examinări patologice.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe din Australia a declarat că autoritățile oferă asistență consulară familiei lui Haddow, dar nu pot oferi comentarii suplimentare din motive de confidențialitate.

Conform reprezentantului legal al familiei, Ni Luh Arie Ratna Sukasari, inima lui Haddow a fost returnată în Queensland în august, la mai bine de două luni de la deces, incident care ridică „întrebări serioase” despre practicile medicale din Bali.

Deși spitalul din Bali susține că întârzierea repatriării inimii lui Byron Haddow a fost cauzată de proceduri legale și patologice, cazul a stârnit îngrijorări internaționale privind transparența și standardele medicale în insulele de vacanță din Indonezia.

