Speranța de viață la nivel global a revenit în 2023 la nivelurile de dinaintea pandemiei de Covid-19, potrivit celui mai recent raport Global Burden of Disease, un amplu studiu privind mortalitatea.

Datele arată că femeile trăiesc în medie 76,3 ani, iar bărbații 71,5 ani. Comparativ cu anul 1950, speranța de viață a crescut cu peste 20 de ani pentru ambele sexe.

Cercetarea, coordonată de Christopher Murray, profesor la Universitatea Washington din Seattle, a fost publicată duminică în revista științifică The Lancet și se bazează pe 310.000 de surse de date din 204 țări și teritorii.

Pandemia, depășită, alte crize persistă

Raportul arată că impactul pandemiei a fost în mare parte depășit, însă inegalitățile persistă. În țările cu venituri ridicate, speranța de viață medie se apropie de 83 de ani, în timp ce în Africa Subsahariană rămâne în jur de 62 de ani.

Totodată, Covid-19, care a fost principala cauză de deces la nivel mondial în 2021, a coborât pe locul 20 în 2023.

Pe primele locuri în topul cauzelor de deces se află cardiopatia ischemică, urmată de accidentul vascular cerebral și boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC). Alte cauze importante sunt infecțiile respiratorii inferioare, tulburările neonatale, boala Alzheimer, cancerul pulmonar, diabetul și boala renală cronică.

Tinerii americani, tot mai afectați de sinucideri și dependențe

Deși tendința generală este pozitivă, rata mortalității în rândul adolescenților și tinerilor adulți din America de Nord și de Sud a crescut alarmant.

Cercetătorii pun această evoluție pe seama sinuciderilor și a consumului abuziv de droguri sau alcool, probleme care continuă să se adâncească în rândul tinerilor din regiune.

Cum va arăta viitorul longevității

Estimările pe termen lung sunt optimiste: potrivit proiecțiilor bazate pe studiul Global Burden of Disease, bărbații născuți după 2050 ar putea trăi în medie cu 4,9 ani mai mult, iar femeile cu 4,2 ani.