Spectacol total oferit de Mihăilă! Românul a marcat și a pasat decisiv în Cupa Turciei

Valentin Mihăilă a fost decisiv în victoria categorică a lui Rizespor, scor 6-1.

Valentin Mihăilă a avut una dintre cele mai bune evoluții de la transferul în Turcia, fiind om de bază pentru Rizespor în victoria clară împotriva lui Pendikspor, scor 6-1, partidă disputată în Cupa Turciei. Internaționalul român, în vârstă de 25 de ani, a contribuit decisiv la succesul echipei sale, reușind un gol și o pasă decisivă, și demonstrând din nou că poate fi un jucător important pentru formația sa atunci când primește minute.

Titular în această confruntare din Cupa Turciei, Mihăilă a intrat bine în meci și a avut un impact imediat. Rizespor a dominat duelul cu Pendikspor, liderul din a doua ligă, iar românul a fost implicat direct în fazele ofensive care au adus calificarea în faza principală a competiției.

Gol și assist pentru un Mihăilă în zi mare

Prima contribuție majoră a lui Mihăilă a venit în minutul 25. La scorul de 1-0 pentru Rizespor, el i-a trimis o pasă ideală lui Mithat Pala, care a dus scorul la 2-0. La doar șapte minute distanță, internaționalul român a fost cel care a înscris, învingându-l pe portarul advers cu un șut puternic din interiorul careului și majorând avantajul echipei sale. În minutul 64, Mihăilă a fost înlocuit, iar Rizespor a continuat să marcheze până la 6-1, obținând o calificare fără emoții.

Reușita sa în Cupă este al doilea gol marcat de Mihăilă în tricoul lui Rizespor de la transferul din această vară, când turcii au plătit două milioane de euro în schimbul său. Primul gol fusese marcat pe 3 octombrie, în victoria cu 5-2 împotriva lui Antalyaspor, în campionat. Până acum, Mihăilă a bifat opt apariții pentru noua sa echipă în toate competițiile, iar cota sa de piață este de 3 milioane de euro, conform Transfermarkt.

Totuși, dacă în Cupă lucrurile au mers excelent, situația este diferită în campionat. În cele patru meciuri jucate recent de Rizespor în Super Ligă, Mihăilă a adunat doar 44 de minute. Formația sa se află pe locul 12, cu 14 puncte din 14 partide, la doar două puncte de zona retrogradării, iar lupta pentru supraviețuire rămâne una dură.

Rizespor speră ca evoluțiile bune ale românului în Cupă să îl ajute să câștige încrederea antrenorului și să primească mai multe minute și în campionat. Pentru moment, Mihăilă rămâne unul dintre jucătorii cu potențial major în ofensiva echipei sale, iar prestația din Cupa Turciei confirmă din nou calitățile sale.

