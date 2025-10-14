Spectacol total la Mr. Olympia 2025! Noii campioni au scris istorie pe scena culturismului mondial

Ediția cu numărul 61 a adus confirmări, surprize și reveniri spectaculoase.

A 61-a ediție a competiției Mr. Olympia s-a încheiat cu o seară plină de adrenalină, emoție și rezultate care vor rămâne în istoria culturismului. Evenimentul, considerat „Super Bowl-ul” acestei discipline, a adus laolaltă cei mai buni sportivi din lume, iar lupta pentru marele trofeu a fost mai strânsă ca oricând.

Categoria Open, cea mai așteptată și mediatizată secțiune a competiției, a fost dominată de Derek Lunsford, care a reușit să-și impună autoritatea și să-și atingă obiectivul major: obținerea „triplei” în culturism. După victoriile la Arnold Classic și Pittsburgh Pro, americanul a închis anul perfect, cucerind titlul Mr. Olympia 2025 și premiul de 600.000 de dolari.

Pe locul al doilea s-a clasat Hadi Choopan, care a rămas din nou foarte aproape de trofeu, iar podiumul a fost completat de Andrew Jacked, în mare formă, recompensat cu 100.000 de dolari. Fostul campion Samson Dauda s-a oprit de această dată pe poziția a patra, primind 40.000 de dolari, în timp ce Martin Fitzwater a completat topul cinci, cu un premiu de 30.000 de dolari.

Derek Lunsford (Locul întâi, 600.000 USD)

Hadi Choopan (Locul al doilea, 200.000 USD)

Andrew Jacked (Locul trei, 100.000 USD)

Samson Dauda (Locul patru, 40.000 USD)

Martin Fitzwater (Locul cinci, 30.000 USD)

Nivelul competiției a fost descris de specialiști ca fiind unul „istoric”, având în vedere prezența pe scenă a patru foști campioni, fiecare cu o formă fizică impresionantă și o motivație uriașă. Preselecțiile au redus duelul la un grup restrâns de favoriți, iar finala de sâmbătă seara a fost o adevărată demonstrație de estetică, proporție și forță.

Emoție și reveniri spectaculoase în categoriile feminine

Competiția feminină a oferit, la rândul ei, o serie de povești spectaculoase. În categoria „Bikini”, Maureen Blanquisco a revenit în forță, după o retragere forțată în 2024, și a reușit să câștige din nou titlul suprem. Fosta campioană, Lauralie Chapados, nu a mai reușit să repete performanțele din anii anteriori, apărând pe scenă într-o formă sub așteptări, ceea ce a făcut ca ea să nu prindă topul 5 pentru prima dată în cariera sa recentă.

La categoria „Wellness”, absența triplei campioane Francielle Mattos a deschis competiția, iar lupta pentru primul loc s-a purtat între Eduarda Bezerra și Isabelle Nunes. După un duel echilibrat și intens, Bezerra a reușit să o învingă pe campioana en-titre și să obțină primul său titlu Olympia, marcând un moment de cotitură pentru această categorie.

În schimb, la „Ms. Olympia”, dominația a fost totală. Andrea Shaw și-a reconfirmat statutul de regină a culturismului feminin, cucerind al șaselea titlu consecutiv. Prezența ei pe scenă a fost descrisă drept impecabilă, o combinație de forță, echilibru și eleganță care a ridicat din nou standardele competiției.

Ediția din 2025 a Mr. Olympia va rămâne una memorabilă nu doar prin numele mari de pe podium, ci și prin nivelul general al competiției. Fiecare categorie a oferit un spectacol complet, iar publicul a trăit intens fiecare moment, de la intrările spectaculoase până la anunțarea rezultatelor finale.

