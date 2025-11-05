Aeroportul Bruxelles-Zaventem a fost închis complet din cauza prezenței a trei drone în apropierea terminalului, marți, cu puțin înaintea orei locale 20:00 (19:00 GMT), potrivit cotidianului local Het Laatste Nieuws, informează EFE, potrivit Euronews.

Unele dintre avioanele care se îndreptau spre principalul aeroport din Bruxelles și aeronavele care trebuiau să aterizeze în capitala belgiană sunt deviate acum către alte localități din Belgia, precum Liege, Charleroi sau Bruges și, de asemenea, către aerodromuri externe precum Paris sau Frankfurt, conform site-ului specializat Flight Radar.

Alte avioane rămân în aer într-un circuit de așteptare, în timp ce terminalul Zaventem a declarat pentru Het Laatste Nieuws că ‘investighează cazul’ și că, deocamdată, nu există zboruri care să aterizeze sau să decoleze de la Bruxelles-Zaventem.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!