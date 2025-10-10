Mai mulți români au dat 19 spargeri în depozite din Germania, furând bunuri în valoare totală de aproape două milioane de euro.

Bunurile, în principal role de cupru, au fost încărcate în camionete închiriate și transportate în Olanda, unde au fost vândute unui fierar din Venlo.

Cinci membri ai bandei au fost deja condamnați definitiv, primind pedepse între 3 și 5 ani și jumătate de închisoare.

În declarațiile lor, aceștia au recunoscut că au pierdut toți banii la păcănele și au cumpărat cocaină. „Românii veniseră să muncească în Ruhr, dar au fost recrutați pentru infracțiuni”, notează anchetatorii.

Șeful bandei, judecat acum în Germania

În prezent, liderul bandei este judecat la tribunalul din Rottweil. Procurorul Jessica Stohr a precizat că acesta l-a recrutat pe ceilalți hoți și i-a coordonat de la distanță.

Hoțul de metale, cu antecedente în Germania, Belgia și România, riscă până la 10 ani de închisoare. Sentința va fi dată pe 18 noiembrie.

Fuga și capturarea liderului

Inițial, șeful bandei a scăpat de arestare prezentând un pașaport fals, dar ulterior a fost identificat în România și extrădat în Germania.

Membrii bandei locuiau într-o casă închiriată în Gelsenkirchen, iar vecinii au alertat poliția, suspectând activități ilegale.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.