Spania s-ar putea retrage de la CM de fotbal 2026 dacă Israelul va trece de preliminarii

Purtătorul de cuvânt al Partidului Socialist din Congresul spaniol, Patxi Lopez, a declarat miercuri că, în cazul în care Israelul s-ar califica la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, Spania s-ar putea retrage din competiție, notează publicația iberică Marca.

Afirmația acestuia vine în contextul în care decidenții politici din Spania au solicitat excluderea Israelului din competițiile internaționale pentru atrocitățile comise de armata israeliană în Fâșia Gaza. Retragerea Spaniei de la turneul final din 2026 este analizată de membrii cabinetului Sanchez, iar o decizie în acest sens ar urma să fie luată la momentul oportun.

„Marea majoritate a societăţii iese în stradă pentru a se exprima şi a protesta faţă de genocid. Aceasta este ceea ce se numeşte demnitatea unui popor care nu vrea să fie complice”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Partidului Socialist, cu referire la manifestaţiile din Spania, mai ales la cele din timpul circuitului Vuelta.

„Ceea ce vrem este ca unii să înceapă să deschidă ochii. Pentru că ai noştri sunt bine deschişi şi nu tolerează ceea ce văd, de aceea nu putem şi nu vrem să rămânem tăcuţi”, a adăugat purtătorul de cuvânt. Este pentru a doua oară când tensiunile diplomatice dintre Spania și Israel se mută în sfera competițiilor, fie ele artistice sau sportive.

În urmă cu doar câteva zile, ibericii, alături de alte state europene, printre care Irlanda, Belgia sau Slovenia, au precizat că vor contesta ediția din 2026 a concursului Eurovision dacă Israelul nu va fi exclus din competiția de talente.

În pofida acestor amenințări, Israelul a anunțat că nu se va retrage din concursul muzical. „Nu există niciun motiv pentru care Israelul să nu continue să fie o parte importantă a acestui eveniment cultural, care nu poate deveni politic”, a declarat Golan Yochpaz, directorul general al radiodifuzorului public israelian Kan.

