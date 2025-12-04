7.7 C
București
joi, 4 decembrie 2025
caută...
AcasăEconomieSpania renunţă parţial la împrumuturile UE: creşterea economică face finanţarea internă mai...

Spania renunţă parţial la împrumuturile UE: creşterea economică face finanţarea internă mai avantajoasă

EconomieEconomie internaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Dana Macsim
de Dana Macsim
spania parlament embargo israel
Foto Facebook/ Adamu Musa

Executivul se concentrează pe utilizarea granturilor nerambursabile, direcţionate în special spre investiţii în energie verde şi proiecte strategice

Guvernul de la Madrid ia în calcul să folosească doar o mică parte din creditele puse la dispoziţie prin Mecanismul European de Redresare, potrivit ministrului Economiei, Carlos Cuerpo. Oficialul a declarat pentru Reuters că Spania intenţionează să acceseze aproximativ un sfert din suma împrumuturilor primite prin pachetul post-pandemie, mizând pe capacitatea actuală de finanţare de pe pieţele internaţionale, fără condiţionalităţile impuse de Bruxelles.

Deşi Spania este printre ţările cu cele mai mari alocări, circa 160 de miliarde de euro în total, jumătate granturi şi jumătate împrumuturi, autorităţile consideră că avantajele împrumutării din fondul european sunt limitate, în contextul unei economii aflate pe un trend solid. Executivul se concentrează în schimb pe utilizarea granturilor nerambursabile, direcţionate în special spre investiţii în energie verde şi proiecte strategice.

Împrumuturile din planul de redresare pot fi contractate până în august 2026, iar mai multe state, inclusiv Italia şi Polonia, nu au activat încă această componentă a programului european.

Carlos Cuerpo a mai remarcat că tarifele comerciale impuse de administraţia Trump nu au afectat substanţial economia Spaniei, întrucât volumul exporturilor către SUA este relativ redus, deşi pot exista influenţe indirecte prin Franţa şi Germania. În prezent, schimburile dintre UE şi SUA se desfăşoară în condiţiile unui tarif standard de 15%, iar FMI indică faptul că Spania este printre economiile cel mai puţin vulnerabile la tensiunile comerciale.

Ministrul a adăugat că relaţiile economice cu Canada au potenţial de expansiune semnificativă şi s-a arătat optimist că acordul comercial dintre Uniunea Europeană şi Mercosur ar putea fi parafat până la finalul anului.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Dana Macsim
Dana Macsimhttps://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.
Cele mai citite

Putin trăiește un moment special: SUA se roagă de el pentru a face pace în Ucraina

Criza din Ucraina Catalin Serban - 0
Vladimir Putin nu vrea un acord, iar postura de a fi rugat să accepte unul pare să-i facă plăcere. Cinci ore de discuții între...

Avocatul care și-a ucis iubita însărcinată a fost condamnat la 23 de ani de închisoare. Unde se ascundea de polițiști

Justiție Catalin Serban - 0
Avocatul Sebastian Felecanu, condamnat la 23 de ani de închisoare pentru omor calificat, după ce și-a ucis iubita însărcinată, s-a ascuns miercuri într-un depozit...

Seară Regală dedicată Comitetului Național Paralimpic cu ocazia Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități la Palatul Elisabeta

Eveniment Catalin Serban - 0
Miercuri, 3 decembrie 2025, Alteța Sa Regală Principele Radu a găzduitSeara Palatului Elisabeta dedicată Comitetului Național Paralimpic cuocazia Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități....
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.