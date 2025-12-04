Executivul se concentrează pe utilizarea granturilor nerambursabile, direcţionate în special spre investiţii în energie verde şi proiecte strategice

Guvernul de la Madrid ia în calcul să folosească doar o mică parte din creditele puse la dispoziţie prin Mecanismul European de Redresare, potrivit ministrului Economiei, Carlos Cuerpo. Oficialul a declarat pentru Reuters că Spania intenţionează să acceseze aproximativ un sfert din suma împrumuturilor primite prin pachetul post-pandemie, mizând pe capacitatea actuală de finanţare de pe pieţele internaţionale, fără condiţionalităţile impuse de Bruxelles.

Deşi Spania este printre ţările cu cele mai mari alocări, circa 160 de miliarde de euro în total, jumătate granturi şi jumătate împrumuturi, autorităţile consideră că avantajele împrumutării din fondul european sunt limitate, în contextul unei economii aflate pe un trend solid. Executivul se concentrează în schimb pe utilizarea granturilor nerambursabile, direcţionate în special spre investiţii în energie verde şi proiecte strategice.

Împrumuturile din planul de redresare pot fi contractate până în august 2026, iar mai multe state, inclusiv Italia şi Polonia, nu au activat încă această componentă a programului european.

Carlos Cuerpo a mai remarcat că tarifele comerciale impuse de administraţia Trump nu au afectat substanţial economia Spaniei, întrucât volumul exporturilor către SUA este relativ redus, deşi pot exista influenţe indirecte prin Franţa şi Germania. În prezent, schimburile dintre UE şi SUA se desfăşoară în condiţiile unui tarif standard de 15%, iar FMI indică faptul că Spania este printre economiile cel mai puţin vulnerabile la tensiunile comerciale.

Ministrul a adăugat că relaţiile economice cu Canada au potenţial de expansiune semnificativă şi s-a arătat optimist că acordul comercial dintre Uniunea Europeană şi Mercosur ar putea fi parafat până la finalul anului.

