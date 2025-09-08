Spania, recital în Turcia! Merino a reușit primul hattrick pentru națională, „Furia Roja” a făcut 6-0

Campioana europeană a dominat la Konya și a obținut a doua victorie consecutivă în preliminarii.

Spania a demonstrat din nou forța ofensivă în preliminariile pentru Campionatul Mondial, trecând cu 6-0 de Turcia, la Konya. „Furia Roja” a avut o prestație fără cusur, în care Mikel Merino a reușit primul său hattrick pentru echipa națională.

Prima repriză, spectacol total al ibericilor

Pedri a deschis scorul devreme, în minutul 6, cu o execuție precisă după o acțiune personală. Jocul rapid de pase al spaniolilor a dus la 2-0: Cucurella, Nico Williams și Oyarzabal au destabilizat apărarea turcilor, iar Merino a finalizat simplu în minutul 22.

În prelungirile primei părți, mijlocașul lui Arsenal a marcat din nou, după pasa decisivă a lui Pedri. La pauză, scorul era deja 3-0, iar Spania ratase alte ocazii mari prin Lamine Yamal și Williams.

Repriza secundă a continuat în același registru. Ferran Torres, intrat după pauză, a punctat la capătul unui contraatac servit de Lamine Yamal. Merino și-a completat hattrick-ul cu un șut superb de la 20 de metri, iar Pedri a închis tabela în minutul 62, cu o nouă reușită din pasa lui Oyarzabal.

Spania a ajuns astfel la a doua victorie din tot atâtea meciuri în aceste preliminarii și se anunță mare favorită la câștigarea grupei.

Într-un alt meci disputat în aceeași seară, Germania s-a impus cu 3-1 împotriva Irlandei de Nord. Gnabry a deschis scorul rapid, dar Price a egalat pentru britanici dintr-un corner. În repriza a doua, Amiri și Wirtz au adus primele 3 puncte pentru echipa lui Julian Nagelsmann, care urcă pe locul 2 în grupă, după Slovacia.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!