Republica Moldova a primit pentru prima dată un rating suveran, din partea agenției internaționale S&P Global Ratings, care a evaluat țara la nivelul BB-/B, cu o perspectivă stabilă. Decizia reflectă, potrivit analiștilor, progresele în domeniul reformelor economice, disciplina fiscală și redresarea treptată a economiei, se arată într-un comunicat al Agenției Invest Moldova.

Evaluarea este rezultatul unei colaborări strânse între Agenția Invest Moldova, Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care au furnizat S&P date macroeconomice detaliate și informații privind stadiul reformelor structurale.

Cu acest rating, Moldova se alătură țărilor europene din același interval de risc, precum Armenia, Albania și Macedonia de Nord, state aflate într-un proces similar de modernizare economică și integrare treptată în structurile europene.

Potrivit S&P, perspectiva stabilă reflectă încrederea în continuitatea politicilor economice și fiscale și în angajamentul autorităților de a menține prudența bugetară. Ratingul se situează cu un nivel sub categoria de investiții, dar indică un risc de credit moderat și un profil financiar gestionabil.

Conform estimărilor, creșterea economică a Republicii Moldova ar urma să ajungă la 1,2% în 2025 și 2,2% în 2026, susținută de relansarea agriculturii, investiții noi și implementarea Planului de Creștere al UE, în valoare de 1,9 miliarde de euro. Datoria publică este proiectată la 35% din PIB la sfârșitul anului 2025, cu o structură dominată de împrumuturi concesionale pe termen lung de la instituții internaționale.

S&P subliniază că menținerea unui cadru fiscal prudent, continuarea reformelor și cooperarea activă cu FMI și Banca Mondială pot consolida reziliența Moldovei și capacitatea acesteia de a atrage investiții. În măsura în care aceste tendințe continuă, țara ar putea deveni mai competitivă în regiune și mai atractivă pentru capitalul internațional.

Standard & Poor’s (S&P) este una dintre cele trei mari agenții globale de rating, alături de Fitch Ratings și Moody’s, iar evaluările sale sunt considerate un reper esențial pentru investitori privind stabilitatea economică și accesul unei țări la finanțare internațională.

