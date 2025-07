Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că unele măsuri propuse de premierul Ilie Bolojan sunt „de PR”, dând exemplul eliminării postului de viceprimar pentru localitățile cu mai puțin de 1.500 de oameni, potrivit Antena 3 CNN.

Grindeanu a lansat un atac și la adresa unor lideri PNL și USR care au acuzat PSD că critică măsurile propuse de Guvern pentru că ar însemna „sfârşitul privilegiilor”. Grindeanu i-a numit „ciumpalaci”. De asemenea, liderul PSD acuză că PSD nu a fost informat despre măsurile din „pachetul 2”.

Liderul interimar al PSD a avut mai multe critici la adresa premierului Bolojan și a Guvernului din care PSD face parte. Grindeanu s-a arătat nemulțumit de tăierea banilor din programul Anghel Saligny.

„O hârtie care a plecat vineri în teritoriu de la Min. Dezvoltării către autoritățile locale privind suspendarea investițiilor, vorbim în jur de 2.700 de investiții apă canal și drum. Nu suntem de acord cu această abordare. Trebuie fiecare investiție analizată, trebuie văzut dacă costul de conservare nu e mai mare decât cel de investiție și să facem o analiză dacă măsurile din primul pachet își ating ținta. (…) Pe sistarea acestor lucrări nu am discutat cu premierul. Există nu puține situații în care s-a lucrat în această perioadă și nu a ajuns să fie facturat. Sunt lucrări care trebuie să fie analizate una după alta”, a declarat Grindeanu.

„Noi nu am avut Coaliție de 2 săptămâni”, a reclamat liderul PSD.

Înghețarea proiectelor din „Anghel Saligny” s-a făcut ca „arestările de vineri seara”

Potrivit unei decizii luate în Guvern, urmează ca proiectele din Anghel Saligny care au diferite stadii de finanțare să nu mai primească bani. Astfel vor fi continuate plățile doar pentru proiectele care au: peste 40% progres financiar pentru proiectele de apă și canalizare; peste 80% progres financiar pentru proiectele de drumuri; peste 40% progres financiar pentru proiectele de gaze naturale.

„Această măsură prin care ai înghețat aceste proiecte a fost făcută așa, pe final de săptămână, cum se făceau pe vremuri arestările de vineri seara. Sunt lucruri care nu așa pot fi gestionate așa. Trebuie să fie discutate în Coaliție”, a spus liderul interimar al PSD.

Grindeanu acuză și o „acțiune de PR”, după ce de la nivelul Guvernului s-a propus desființarea postului de viceprimar pentru localitățile cu mai puțin de 1.500 de locuitori.

„O altă chestiune legat de administrația locală. Am văzut ca la primăriile sub 1.500 de locuitori trebuie să reducem postul de viceprimar. Nu vă supărați, dar asta e o acțiune de PR. Știți care e efortul anual, la nivel de țară? 80 de milioane pe an. Și pe vremea lui Ceaușescu exista viceprimar la orice primărie. Primar și viceprimar. Nu cu chestiuni de acest tip refaci deficitul. Vedem acțiuni de PR”, spune acesta.

Președintele interimar al PSD a lansat un atac și la adresa unor lideri PNL și USR care au acuzat PSD că critică măsurile propuse de Guvern pentru că ar însemna „sfârşitul privilegiilor”.

„Am văzut tot felul de ciumpalaci care ies și ne spun: „de aia vrea să iasă PSD, fiindcă se reduc indemnizațiile în Consiliile de Administrație, se fac restructurări”. Uitați-vă la mine: Vă asigur că PSD este partener în tot ce înseamnă aceste reduceri în membri în Consilii de Administrație. Asta e o chestiune pe care nu o discutăm”, a spus Sorin Grindeanu. „Vreau să se calmeze. Nu despre abordări de tipul acesta vorbim.”

„Mă aștept și la măsuri pentru relansarea economiei, pentru că altfel o să intrăm într-un cerc vicios și o să ajungem în recesiune economică. Să știți că nu se colectează mai bine, lucrurile nu merg cum trebuie pe zona de ANAF. Trebuie făcute acțiuni structurale care să ducă la reducerea deficitului”, a mai precizat liderul PSD.

Mai mulți primari și șefi de Consilii Județene ai Partidului Social Democrat au criticat dur măsurile anunțate de premier și de ministrul Dezvoltării prin care finanțările din programul Anghel Saligny ar urma să fie tăiate.

De asemenea, reprezentanții primarilor s-au întâlnit luni la Guvern cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul Cseke Attila. O delegație a sindicaliștilor din primării s-a întâlnit la Parlament cu Sorin Grindeanu.

