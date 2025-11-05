Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că relația lui cu premierul Ilie Bolojan nu este una de prietenie, ci este o relație de parteneriat între șefi de partide în cadrul unei coaliții.

Sorin Grindeanu a fost întrebat cât de deteriorată este relația sa cu Ilie Bolojan și ce notă ar da acestei relații.

‘N-a fost una de prietenie nici înainte, nu e nici acum. E una de parteneri, de șefi de partid în cadrul unei coaliții, fiecare încearcă să-și susțină punctul de vedere, să și-l argumenteze. Da n-am avut relații de prietenie și nimeni n-a avut pretenție la așa ceva. (…) E într-o zonă de trecere în acest moment, undeva în zonă mediocră, 6-7’, a spus liderul PSD la Antena 3.

El a menționat că nici cu președintele Nicușor Dan nu are ‘vreo relație de prietenie‘ și nici nu are pretenții la așa ceva.

