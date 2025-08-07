31.2 C
Sorin Grindeanu: Democrația reprezintă cea mai durabilă moștenire a lui Ion Iliescu

Sorin Grindeanu: Democrația reprezintă cea mai durabilă moștenire a lui Ion Iliescu

PoliticăȘtirile zilei
Actualizat:
Catalin Serban
Catalin Serban
instant grindeanu psd interimar 007inquam photos malina norocea
Grindeanu democrația Iliescu

Democrația pe care o prețuim astăzi reprezintă cea mai durabilă moștenire a președintelui Ion Iliescu, spune Sorin Grindeanu, joi, după înmormântarea fostului președinte al României, Ion Iliescu.

„Democrația pe care o prețuim astăzi reprezintă cea mai durabilă moștenire a președintelui Ion Iliescu, construită prin serviciile sale remarcabile în calitate de primul președinte ales în mod liber al națiunii noastre și prin leadershipul său remarcabil ca fondator al PSD”, spune președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pe X.

Acesta afirmă că „astăzi se încheie un capitol crucial din istoria recentă a țării noastre”.

Sorin Grindeanu nu a participat la ceremonia de înmormântare a președintelui Ion Iliescu. El a venit joi, pentru a-și prezenta ultimul omagiu.

Catalin Serban
Catalin Serban
Cătălin Șerban scrie în presă din anul 2019, iar din februarie 2021 la România Liberă. A fost director de comunicare al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și președinte al acestei organizații.A primit din partea Casei Regale a României, în anul 2015, Medalia „Regele Mihai pentru Loialitate" și, în anul 2024, „Crucea Casei Regale a României” pentru organizarea excelentă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și pentru devotamentul cu care a promovat ideile și cauza monarhică.
Ultima oră
Pe aceeași temă

