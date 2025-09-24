Sorana Cîrstea, victorie clară la Beijing! Urmează duelul cu „coșmarul” Muchova

Românca s-a calificat în turul al doilea după un 6-2, 6-3 cu Caroline Dolehide și se pregătește acum de un meci de foc cu cehoaica Karolina Muchova.

Sorana Cîrstea a început perfect turneul de la Beijing, trecând în minimum de seturi de americanca Caroline Dolehide, scor 6-2, 6-3, după doar 68 de minute de joc. Românca a dominat confruntarea de la un capăt la altul, reușind șase break-uri și impunându-se cu un procentaj de 73% mingi câștigate cu primul serviciu.

Sfertfinalistă la ediția din 2017, Sorana își continuă astfel seria bună din ultimele luni și se apropie din nou de top 50 mondial. În prezent, ea ocupă locul 55 în clasamentul live WTA, iar o victorie în turul următor ar urca-o pe poziția 52.

Duel cu Karolina Muchova, „nemesisul” Soranei

În turul secund, Cîrstea o va întâlni pe Karolina Muchova, cap de serie 13. Cehoaica a învins-o recent pe româncă la US Open, într-un meci dramatic (7-6, 6-7, 6-4), și are un bilanț de 5-1 în întâlnirile directe. Singura victorie a Soranei a venit în 2023, la Miami.

Muchova, fostă finalistă la Roland Garros, a avut prim tur liber și pornește din nou cu prima șansă, însă forma arătată de Cîrstea dă speranțe unui meci echilibrat.

Pe lângă Cîrstea, la Beijing mai evoluează și Jaqueline Cristian, locul 42 WTA, care o va întâlni pe Jessica Bouzas Maneiro, și Gabriela Ruse, adversară a slovacei Sramkova. Dacă vor trece de primul tur, Cristian ar putea să dea peste Dayana Yastremska, iar Ruse ar urma să o înfrunte pe Emma Navarro.

