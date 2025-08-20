Sorana Cîrstea, test de foc la Cleveland! Duel cu Jil Teichmann, jucătoare care n-a pierdut set în fața româncei

Sportiva noastră o întâlnește în optimile turneului WTA pe elvețianca ce a învins-o de patru ori din tot atâtea confruntări directe.

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 112 WTA) s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland după ce a trecut de două tururi de calificări, iar în această seară are parte de cel mai dificil test al său de până acum. Românca o înfruntă, de la ora 18:00, pe Jil Teichmann (28 de ani, locul 85 WTA), într-un duel din optimile de finală ale competiției americane.

Sorana a avut un parcurs solid până în această fază. A învins-o mai întâi pe tânăra Anna Frey (17 ani, locul 974 WTA), scor 6-1, 6-0, apoi a trecut clar de Rebeka Masarova (26 de ani, locul 109 WTA), cu 6-2, 6-2. În primul tur al tabloului principal, românca a eliminat-o pe Moyuka Uchijima (24 de ani, locul 92 WTA), scor 6-4, 6-1.

Teichmann, „coșmarul” Soranăi în circuit

Adversara sa, Jil Teichmann, are un palmares impecabil în duelurile directe cu Cîrstea. Cele două s-au întâlnit de patru ori până acum, iar sportiva elvețiană s-a impus de fiecare dată fără să cedeze vreun set.

Primul duel a avut loc în 2018, la Linz, când Teichmann s-a impus cu 6-4, 6-2. În 2021, la Cincinnati, scorul a fost categoric: 6-2, 6-0. În 2023, la Doha, Cîrstea a fost din nou învinsă, 6-4, 6-3, același scor cu cel al ultimei lor confruntări, din acest an, în semifinalele de la Iași.

La Iași, Teichmann a mers până în finală, dar a pierdut trofeul în fața unei alte românce, Irina Begu (34 de ani, locul 90 WTA), scor 0-6, 5-7.

Astfel, duelul de la Cleveland are o miză aparte pentru Sorana Cîrstea, care caută primul ei succes în fața jucătoarei din Elveția și continuarea parcursului bun din ultimele zile.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!