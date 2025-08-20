Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis de la Cleveland 

Sorana Cîrstea a reușit calificarea în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis de la Cleveland!

Sorana Cîrstea a oferit, miercuri, o adevărată demonstrație de forță și se califică în sferturile de finală ale turneului de la Cleveland, după un meci care a lăsat puține locuri de îndoială.

În fața elvețiencei Jil Teichmann (locul 85 WTA), românca a purtat un tenis de excepție, încheind partida în doar 63 de minute cu un scor categoric: 6-1, 6-1.

După ce a cedat primul game, Sorana a trecut pe treapta superioară, dominând schimburile grație unui serviciu exploziv și a unui joc agresiv. Teichmann a rămas pur și simplu fără replica în fața vitezei și preciziei impuse de sportiva noastră.

Această victorie îi aduce Soranei nu doar un cec de 6.820 de dolari, ci și 54 de puncte prețioase pentru clasamentul WTA. Acest succes o poate propulsa în siguranță înapoi în top 100 mondial, consolidându-și încrederea la perfectul moment.

Drumul Soranei la Cleveland este departe de a se termina. În sferturile de finală, ea va avea un adversar de excepție: va înfrunta rusoaica Ludmila Samsonova (locul 19 WTA), principala favorită la titlu, sau pe chinezoaica Yafan Wang.

