Sorana Cîrstea, eliminare dureroasă la Wuhan! Românca a ratat o revenire spectaculoasă în decisiv

Cîrstea a fost aproape de o victorie miraculoasă, dar a cedat pe final în fața chinezoaicei Shuai Zhang, locul 142 WTA.

Sorana, învinsă după un meci dramatic

Sorana Cîrstea (34 de ani) s-a oprit în turul secund al turneului WTA 1000 de la Wuhan, după o înfrângere dureroasă în fața localnicei Shuai Zhang (locul 142 WTA). Românca a pierdut cu 4-6, 6-3, 4-6, la capătul unui meci care a durat două ore și zece minute și a avut o desfășurare spectaculoasă.

După un prim set pierdut rapid, Sorana a revenit excelent în al doilea act, pe care l-a câștigat cu autoritate. În decisiv, însă, lucrurile au luat o turnură neașteptată: chinezoaica s-a desprins la 5-0 și a avut chiar minge de meci, dar sportiva noastră a declanșat o revenire incredibilă, apropiindu-se la 4-5, salvând încă o minge de meci pe parcurs. Din păcate, efortul nu a fost suficient, iar Zhang a închis partida pe serviciul româncei.

Cîrstea ratează top 50 și duelul cu Coco Gauff

Pentru Sorana, înfrângerea vine după un turneu început promițător, cu o victorie clară în primul tur în fața letonei Jelena Ostapenko, care s-a retras la scorul de 6-0, 2-1 pentru româncă.

Eșecul cu Zhang o oprește însă din drumul spre turul 3, unde ar fi urmat să o întâlnească pe Coco Gauff, campioana de la US Open 2023. Totodată, Sorana a ratat șansa de a reveni în top 50 WTA după mai bine de un an, ocupând momentan locul 51 în clasamentul LIVE.

Cîrstea revenise la Wuhan după o pauză de șapte ani, dar drumul ei în competiție s-a oprit prematur, deși a fost la un pas de o revenire spectaculoasă.

Zhang, surpriza turneului

De partea cealaltă, Shuai Zhang, una dintre cele mai experimentate jucătoare din circuit, confirmă forma excelentă arătată în runda inaugurală, când a învins-o pe Emma Navarro, sfertfinalistă la Beijing săptămâna trecută.

În turul următor, chinezoaica o va întâlni pe Coco Gauff, americanca fiind mare favorită, după ce a câștigat toate cele trei meciuri directe fără să piardă set.

