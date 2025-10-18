Sorana Cîrstea, eliminare dramatică la Osaka! A condus cu 3-1 în decisiv, dar Leylah Fernandez a întors spectaculos

Românca a ratat calificarea în finală după un meci intens de aproape două ore.

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 51 WTA) s-a oprit în semifinalele turneului WTA 250 de la Osaka, fiind învinsă de canadianca Leylah Fernandez (22 de ani, 35 WTA), scor 1-6, 6-2, 4-6, la capătul unei confruntări care a durat o oră și 56 de minute.

După un început dificil, românca a cedat clar primul set, pierzând cu 1-6, dar a revenit spectaculos în al doilea act, impunându-se cu 6-2 și restabilind egalitatea. Meciul a avut apoi o desfășurare de-a dreptul dramatică.

Cîrstea a condus cu 3-1 în decisiv, dar Fernandez a revenit

Setul al treilea a început sub semnul dominării româncei, care s-a desprins la 3-1 după o serie de game-uri câștigate convingător. Din păcate, finalul a fost al canadiencei. Fernandez a profitat de momentele de ezitare ale Soranei, a legat cinci game-uri consecutive și a închis partida cu 6-4.

Canadianca s-a calificat astfel în finala turneului de la Osaka, unde o va întâlni pe învingătoarea din duelul Jaqueline Cristian – Tereza Valentova.

Pentru parcursul său până în semifinale, Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec în valoare de 11.970 de dolari și 98 de puncte WTA, suficient pentru a reveni în top 50 mondial.

Traseul româncei în Japonia a fost remarcabil: în sferturi a trecut de Viktorija Golubic (6-2, 2-6, 6-2), după ce le eliminase pe Katie Boulter și Moyuka Uchijima în tururile precedente.

După meci, adversara sa a recunoscut dificultatea confruntării. „Sorana este o luptătoare, știam de la început la ce să mă aștept. Al doilea set a fost foarte greu, la fel și decisivul. Sunt foarte fericită de victorie și de calificarea în finală”, a declarat Leylah Fernandez, vizibil impresionată de nivelul ridicat al jocului.

Pentru Sorana Cîrstea, semifinala de la Osaka confirmă forma bună din ultima perioadă și o readuce printre cele mai competitive jucătoare ale circuitului WTA.

