Sorana Cîrstea, eliminare dramatică la Osaka! A condus cu 3-1 în decisiv, dar Leylah Fernandez a întors spectaculos

Dragos Soneriu
BAD HOMBURG, GERMANY - JUNE 20: Sorana Cirstea of Romania on Court in her practice sesssion with Arantxa Rus of Netherlands ahead of the Bad Homburg Open powered by Solarwatt on June 20, 2025 in Bad Homburg, Germany. (Photo by Mathias Schulz/Newhouse Media/MB Media/Getty Images)

Românca a ratat calificarea în finală după un meci intens de aproape două ore.

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 51 WTA) s-a oprit în semifinalele turneului WTA 250 de la Osaka, fiind învinsă de canadianca Leylah Fernandez (22 de ani, 35 WTA), scor 1-6, 6-2, 4-6, la capătul unei confruntări care a durat o oră și 56 de minute.

După un început dificil, românca a cedat clar primul set, pierzând cu 1-6, dar a revenit spectaculos în al doilea act, impunându-se cu 6-2 și restabilind egalitatea. Meciul a avut apoi o desfășurare de-a dreptul dramatică.

Cîrstea a condus cu 3-1 în decisiv, dar Fernandez a revenit

Setul al treilea a început sub semnul dominării româncei, care s-a desprins la 3-1 după o serie de game-uri câștigate convingător. Din păcate, finalul a fost al canadiencei. Fernandez a profitat de momentele de ezitare ale Soranei, a legat cinci game-uri consecutive și a închis partida cu 6-4.

Canadianca s-a calificat astfel în finala turneului de la Osaka, unde o va întâlni pe învingătoarea din duelul Jaqueline Cristian – Tereza Valentova.

Pentru parcursul său până în semifinale, Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec în valoare de 11.970 de dolari și 98 de puncte WTA, suficient pentru a reveni în top 50 mondial.

Traseul româncei în Japonia a fost remarcabil: în sferturi a trecut de Viktorija Golubic (6-2, 2-6, 6-2), după ce le eliminase pe Katie Boulter și Moyuka Uchijima în tururile precedente.

După meci, adversara sa a recunoscut dificultatea confruntării. „Sorana este o luptătoare, știam de la început la ce să mă aștept. Al doilea set a fost foarte greu, la fel și decisivul. Sunt foarte fericită de victorie și de calificarea în finală”, a declarat Leylah Fernandez, vizibil impresionată de nivelul ridicat al jocului.

Pentru Sorana Cîrstea, semifinala de la Osaka confirmă forma bună din ultima perioadă și o readuce printre cele mai competitive jucătoare ale circuitului WTA.

