Sophie Nyweide, cunoscută pentru rolurile din „Noah” și „Mammoth”, a murit la doar 24 de ani

Sophie Nyweide, fostă actriță americană de copil, a încetat din viață la doar 24 de ani, lăsând în urmă o carieră cinematografică începută de la o vârstă extrem de fragedă, dar și o viață marcată de durere și luptă interioară.

Familia sa a anunțat dispariția tragică a tinerei, fără a oferi un motiv oficial al decesului, menționând doar că aceasta s-a stins din viață pe 14 aprilie.

A murit Sophie Nyweide

Cunoscută publicului pentru debutul ei în filmul Bella, în care a jucat la doar șase ani, Sophie Nyweide a atras rapid atenția industriei cinematografice și a continuat să apară în producții precum And Then Came Love, Margot at the Wedding de Noah Baumbach, Mammoth (unde a interpretat rolul fiicei personajelor jucate de Gael García Bernal și Michelle Williams), dar și în blockbusterul Noah, alături de Russell Crowe, în 2014, notează The Guardian.

De asemenea, a avut un rol episodic în serialul Law & Order, marcând o prezență timpurie și constantă în industria filmului american. Ultima sa apariție pe ecran a fost în 2015, într-un episod al emisiunii What Would You Do?, o producție de tip experiment social.

Dincolo de cariera ei promițătoare, necrologul publicat de familie oferă o imagine profund umană și emoționantă a Sophiei. Descrisă drept o fată blândă și încrezătoare, această deschidere sufletească a făcut-o adesea vulnerabilă în fața celor din jur.

Familia relatează că Sophie obișnuia să scrie și să deseneze intens, iar creațiile sale reflectau o sensibilitate profundă și o durere tăcută, uneori greu de observat din exterior. Arta și cuvintele sale au devenit, în timp, adevărate hărți ale suferinței și luptelor sale interioare.

Deși apropiații, terapeuții și chiar autoritățile au încercat să o ajute, Sophie a refuzat adesea sprijinul oferit, insistând că va face față singură. Această rezistență în fața tratamentului ar fi putut contribui, sugerează familia, la sfârșitul prematur al vieții sale.

