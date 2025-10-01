Sony lansează în Europa noul PS5 Slim cu mai puțin spațiu de stocare

Sony a adus în Europa o nouă versiune a consolei PlayStation 5 Slim, dar mișcarea a stârnit deja controverse. Deși modelul digital-only rămâne la același preț de 499 de euro, consola oferă acum doar 825GB spațiu de stocare intern, în loc de 1TB, cum se regăsea în ediția lansată în 2023, notează The Verge.

Noul PS5 Slim în Europa

Un test hardware realizat de YouTuber-ul Austin Evans a confirmat că, în realitate, utilizatorii au acces la numai 667,2GB spațiu efectiv disponibil, diferența fiind ocupată de sistemul de operare și aplicațiile preinstalate. Prin comparație, versiunea anterioară cu SSD de 1TB oferea aproape 848GB de stocare utilizabilă.

Pe lângă reducerea spațiului, consola vine cu un finisaj mat și componente ușor mai compacte, ceea ce o face cu aproximativ 100 de grame mai ușoară decât modelul anterior. Sony nu a explicat motivul schimbării, dar în ultima perioadă compania a invocat „contextul economic dificil” atunci când a justificat creșterea prețurilor la nivel global.

Pentru moment, varianta cu 825GB este disponibilă doar în Europa, fără detalii clare despre o eventuală lansare pe alte piețe.

