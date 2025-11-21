Un sondaj realizat de INSCOP arată că Nicușor Dan este politicianul în care bucureștenii au cea mai mare încredere dintre personalitățile evaluate.

Conform datelor, 44,2% din totalul respondenților declară că au destul de multă sau foarte multă încredere în președintele Nicușor Dan, procentul urcând la 44,4% în rândul celor care afirmă că au auzit de el.

Premierul Ilie Bolojan se situează pe locul al doilea, cu 36,6% încredere la nivelul întregului eșantion (38,3% dintre cei care îl cunosc). Pe poziția a treia se află Daniel Băluță, care înregistrează un nivel de încredere de 33,8% (respectiv 37,6% în raport cu notorietatea sa).

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, obține 32,1% încredere în totalul eșantionului și 43,1% în rândul celor familiarizați cu numele său. Urmează Călin Georgescu, cu 25,9% încredere (26,4% raportat la notorietate).

Restul clasamentului: Drulă, Fritz, Alexandrescu și Grindeanu

Sondajul continuă cu următoarele procente:

→ Cătălin Drulă – 19% încredere (24,3% dintre cei care au auzit de el)

→ Dominic Fritz – 17,2% (24,7% raportat la notorietate)

→ Anca Alexandrescu – 17,1% (21,2% raportat la notorietate)

→ Sorin Grindeanu – 14,6% (16,8% dintre cei care îl cunosc)

Notorietate ridicată pentru majoritatea politicienilor evaluați

Studiul măsoară și gradul de notorietate al personalităților politice, iar rezultatele arată că cei mai mulți dintre ei sunt cunoscuți de un procent foarte mare al populației din București.

Conform sondajului:

→ 99,4% dintre bucureșteni au auzit de Nicușor Dan

→ 98,6% de George Simion

→ 98,2% de Călin Georgescu

→ 95,6% de Ilie Bolojan

→ 90% de Daniel Băluță

→ 87,1% de Sorin Grindeanu

→ 80,5% de Anca Alexandrescu

→ 78,1% de Cătălin Drulă

→ 74,4% de Ciprian Ciucu

→ 69,5% de Dominic Fritz

Metodologie și date tehnice

Sondajul INSCOP a fost realizat în perioada 17–19 noiembrie 2025, prin metoda CATI (interviuri telefonice).

Eșantionul a inclus 1.107 persoane, reprezentative pentru populația adultă neinstituționalizată din București. Marja de eroare este de ±2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

